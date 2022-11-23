Пожар на складе в Безенчукском районе ликвидирован

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В среду, 23 ноября, в 2:25 был ликвидирован пожар в складском помещении в Безенчукском районе неподалеку от н. п. Рузановский, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.