В Тольятти мужчина из ревности зарезал бывшую супругу

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Самарской области.
Так следствие квалифицировало действия подозреваемого, который в ходе конфликта, произошедшего на почве ревности, причинил проникающее ножевое ранение брюшной полости бывшей супруге. От полученных повреждений потерпевшая скончалась.
"В настоящее время в отношении подозреваемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области", - отметили в СК.
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УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.