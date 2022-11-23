В Тольятти мужчина из ревности зарезал бывшую супругу

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Самарской области.

Так следствие квалифицировало действия подозреваемого, который в ходе конфликта, произошедшего на почве ревности, причинил проникающее ножевое ранение брюшной полости бывшей супруге. От полученных повреждений потерпевшая скончалась.

"В настоящее время в отношении подозреваемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области", - отметили в СК.