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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" провело учебно-тренировочное занятие на станции смешения нефти в Самарской области

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" провело учебно-тренировочное занятие (УТЗ) по локализации и ликвидации условного выхода нефти через фланцевое соединение люка-лаза на резервуаре вертикальном стальном с понтоном (РВСП) объемом 20 тыс. куб м.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Цель учебной тренировки — поддержание в постоянной готовности сил и средств для устранения возможных инцидентов на объектах трубопроводного транспорта, совершенствование навыков оперативного реагирования и взаимодействия персонала. Мероприятие проходило при участии генерального директора АО "Транснефть - Приволга" Дмитрия Бузлаева вместе с и. о. руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Владимиром Пономарёвым.

По легенде в результате нарушений технологического процесса по откачке нефти из резервуара с понтоном (РВСП) емкостью 20 тыс. куб. метров произошел "выход нефти" в каре. Оператор товарный незамедлительно вывел РВСП из работы, изменил схему работы резервуарного парка, нефть была перекачана в другую емкость аналогичного объема. Дежурный электрик отключил электропитание задвижек. Оперативный персонал установил причину условного выхода нефти — "повреждение"  прокладки люка-лаза на первом поясе резервуара. Специалисты обозначили каре РВСП оградительной лентой и предупредительными знаками, патрульная группа службы безопасности выставила оцепление.

Аварийные колонны из числа работников профессионального аварийно-спасательного формирования, участка эксплуатации резервуаров, оперативно прибывшие к месту "повреждения", организовали откачку "вышедшей" нефти в емкости утечек. Остатки были собраны при помощи сорбента, условно загрязненный грунт вывезен. Рабочие демонтировали разрушенную прокладку и заменили на новую, проверили герметичность люка-лаза в первом поясе резервуара, после чего он был вновь заполнен нефтью.

В тренировочных мероприятиях приняли участие 37 человек, было задействовано 15 единиц автотранспорта и специальной техники.  Все этапы действий в ходе УТЗ были успешно отработаны. Условную аварийную ситуацию удалось ликвидировать в установленные сроки.

"Сотрудники Самарского РНУ показали хорошие результаты по итогам тренировки, это было отмечено и руководством Средне-Поволжского управления Ростехнадзора. Службы и оперативный персонал показали, что готовы к аварийным ситуациям и защите от опасных производственных факторов", — подвел итог УТЗ генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев.

В рамках мероприятия специалисты АО "Транснефть - Приволга" детально ознакомили представителей Средне-Поволжского управления Ростехнадзора с оборудованием станции и особенностями технологических  процессов смешения и транспортировки нефти.

Станция смешения нефти, как и другие крупные производственные объекты АО "Транснефть - Приволга", относится к категории особо опасных, поэтому предприятие уделяет большое внимание соблюдению норм и требований безопасности. Предприятие ежегодно проводит работу по обновлению производственных фондов по видам деятельности: от энергетики, автоматики, телемеханики до технологии совершенствования эксплуатации и диагностирования технического состояния оборудования и трубопроводных систем.

По итогам мероприятия представители АО "Транснефть - Приволга" и Средне-Поволжского управления Ростехнадзора выработали совместные предложения по организации дальнейшего взаимодействия.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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