АО "Транснефть - Приволга" провело учебно-тренировочное занятие (УТЗ) по локализации и ликвидации условного выхода нефти через фланцевое соединение люка-лаза на резервуаре вертикальном стальном с понтоном (РВСП) объемом 20 тыс. куб м.
Цель учебной тренировки — поддержание в постоянной готовности сил и средств для устранения возможных инцидентов на объектах трубопроводного транспорта, совершенствование навыков оперативного реагирования и взаимодействия персонала. Мероприятие проходило при участии генерального директора АО "Транснефть - Приволга" Дмитрия Бузлаева вместе с и. о. руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Владимиром Пономарёвым.
По легенде в результате нарушений технологического процесса по откачке нефти из резервуара с понтоном (РВСП) емкостью 20 тыс. куб. метров произошел "выход нефти" в каре. Оператор товарный незамедлительно вывел РВСП из работы, изменил схему работы резервуарного парка, нефть была перекачана в другую емкость аналогичного объема. Дежурный электрик отключил электропитание задвижек. Оперативный персонал установил причину условного выхода нефти — "повреждение" прокладки люка-лаза на первом поясе резервуара. Специалисты обозначили каре РВСП оградительной лентой и предупредительными знаками, патрульная группа службы безопасности выставила оцепление.
Аварийные колонны из числа работников профессионального аварийно-спасательного формирования, участка эксплуатации резервуаров, оперативно прибывшие к месту "повреждения", организовали откачку "вышедшей" нефти в емкости утечек. Остатки были собраны при помощи сорбента, условно загрязненный грунт вывезен. Рабочие демонтировали разрушенную прокладку и заменили на новую, проверили герметичность люка-лаза в первом поясе резервуара, после чего он был вновь заполнен нефтью.
В тренировочных мероприятиях приняли участие 37 человек, было задействовано 15 единиц автотранспорта и специальной техники. Все этапы действий в ходе УТЗ были успешно отработаны. Условную аварийную ситуацию удалось ликвидировать в установленные сроки.
"Сотрудники Самарского РНУ показали хорошие результаты по итогам тренировки, это было отмечено и руководством Средне-Поволжского управления Ростехнадзора. Службы и оперативный персонал показали, что готовы к аварийным ситуациям и защите от опасных производственных факторов", — подвел итог УТЗ генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев.
В рамках мероприятия специалисты АО "Транснефть - Приволга" детально ознакомили представителей Средне-Поволжского управления Ростехнадзора с оборудованием станции и особенностями технологических процессов смешения и транспортировки нефти.
Станция смешения нефти, как и другие крупные производственные объекты АО "Транснефть - Приволга", относится к категории особо опасных, поэтому предприятие уделяет большое внимание соблюдению норм и требований безопасности. Предприятие ежегодно проводит работу по обновлению производственных фондов по видам деятельности: от энергетики, автоматики, телемеханики до технологии совершенствования эксплуатации и диагностирования технического состояния оборудования и трубопроводных систем.
По итогам мероприятия представители АО "Транснефть - Приволга" и Средне-Поволжского управления Ростехнадзора выработали совместные предложения по организации дальнейшего взаимодействия.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее