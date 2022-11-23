АО "Транснефть - Приволга" провело учебно-тренировочное занятие (УТЗ) по локализации и ликвидации условного выхода нефти через фланцевое соединение люка-лаза на резервуаре вертикальном стальном с понтоном (РВСП) объемом 20 тыс. куб м.

Цель учебной тренировки — поддержание в постоянной готовности сил и средств для устранения возможных инцидентов на объектах трубопроводного транспорта, совершенствование навыков оперативного реагирования и взаимодействия персонала. Мероприятие проходило при участии генерального директора АО "Транснефть - Приволга" Дмитрия Бузлаева вместе с и. о. руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Владимиром Пономарёвым.

По легенде в результате нарушений технологического процесса по откачке нефти из резервуара с понтоном (РВСП) емкостью 20 тыс. куб. метров произошел "выход нефти" в каре. Оператор товарный незамедлительно вывел РВСП из работы, изменил схему работы резервуарного парка, нефть была перекачана в другую емкость аналогичного объема. Дежурный электрик отключил электропитание задвижек. Оперативный персонал установил причину условного выхода нефти — "повреждение" прокладки люка-лаза на первом поясе резервуара. Специалисты обозначили каре РВСП оградительной лентой и предупредительными знаками, патрульная группа службы безопасности выставила оцепление.

Аварийные колонны из числа работников профессионального аварийно-спасательного формирования, участка эксплуатации резервуаров, оперативно прибывшие к месту "повреждения", организовали откачку "вышедшей" нефти в емкости утечек. Остатки были собраны при помощи сорбента, условно загрязненный грунт вывезен. Рабочие демонтировали разрушенную прокладку и заменили на новую, проверили герметичность люка-лаза в первом поясе резервуара, после чего он был вновь заполнен нефтью.

В тренировочных мероприятиях приняли участие 37 человек, было задействовано 15 единиц автотранспорта и специальной техники. Все этапы действий в ходе УТЗ были успешно отработаны. Условную аварийную ситуацию удалось ликвидировать в установленные сроки.

"Сотрудники Самарского РНУ показали хорошие результаты по итогам тренировки, это было отмечено и руководством Средне-Поволжского управления Ростехнадзора. Службы и оперативный персонал показали, что готовы к аварийным ситуациям и защите от опасных производственных факторов", — подвел итог УТЗ генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев.

В рамках мероприятия специалисты АО "Транснефть - Приволга" детально ознакомили представителей Средне-Поволжского управления Ростехнадзора с оборудованием станции и особенностями технологических процессов смешения и транспортировки нефти.

Станция смешения нефти, как и другие крупные производственные объекты АО "Транснефть - Приволга", относится к категории особо опасных, поэтому предприятие уделяет большое внимание соблюдению норм и требований безопасности. Предприятие ежегодно проводит работу по обновлению производственных фондов по видам деятельности: от энергетики, автоматики, телемеханики до технологии совершенствования эксплуатации и диагностирования технического состояния оборудования и трубопроводных систем.

По итогам мероприятия представители АО "Транснефть - Приволга" и Средне-Поволжского управления Ростехнадзора выработали совместные предложения по организации дальнейшего взаимодействия.