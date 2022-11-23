"ЭнергосбыТ Плюс" наградил лучших старших по домам в Самаре

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" отметил лучших участников по итогам первой акции "Старший по дому — надежный партнер" в областной столице. В церемонии награждения приняли участие директор по продажам энергокомпании Елена Тимшина, руководитель регионального центра "ЖКХ-контроль" Виктор Часовских и активные горожане.
Напомним, акция "Старший по дому — надежный партнер" призвана выявить лучшие методики управления жилыми домами, стимулировать обмен опытом между участниками. Всего в адрес энергокомпании поступило 23 заявки от управленцев из Самары и Тольятти. Им определили срок, чтобы продемонстрировать эффективность своей работы.
"Наши эксперты оценивали своевременность оплаты за тепло, работу с должниками, а также использование онлайн-сервисов жильцами каждого из заявившихся домов. В итоге мы выбрали самых активных лидеров из числа старших по домам, именно тех людей, которые эффективно решают проблемы МКД и являются надежной опорой для соседей", — рассказала Елена Тимшина.
В результате определили победителей в пяти номинациях: "Платежная дисциплина" (своевременность оплаты за тепло), "Народный контроль" (отсутствие задолженности за тепло), "Технологии для экологии" и "В ногу со временем" (использование онлайн-сервисов), а также "Лучший старший по дому" (абсолютный лидер по совокупной оценке всех параметров).
"У меня самые приятные впечатления от данной акции. Благодаря ей активу нашего дома удалось обменяться опытом с коллегами и наладить более тесное взаимодействие с ресурсоснабжающей организацией. Планируем и дальше принимать участие в подобных мероприятиях", — поделилась мнением старшая по дому "Осипенко, 32" Дарья Пономарева, победитель в номинации "Народный контроль".
В ближайшее время АО "ЭнергосбыТ Плюс" проведет аналогичное награждение победителей акции в Тольятти.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа