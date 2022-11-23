"ЭнергосбыТ Плюс" наградил лучших старших по домам в Самаре

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" отметил лучших участников по итогам первой акции "Старший по дому — надежный партнер" в областной столице. В церемонии награждения приняли участие директор по продажам энергокомпании Елена Тимшина, руководитель регионального центра "ЖКХ-контроль" Виктор Часовских и активные горожане.

Напомним, акция "Старший по дому — надежный партнер" призвана выявить лучшие методики управления жилыми домами, стимулировать обмен опытом между участниками. Всего в адрес энергокомпании поступило 23 заявки от управленцев из Самары и Тольятти. Им определили срок, чтобы продемонстрировать эффективность своей работы.

"Наши эксперты оценивали своевременность оплаты за тепло, работу с должниками, а также использование онлайн-сервисов жильцами каждого из заявившихся домов. В итоге мы выбрали самых активных лидеров из числа старших по домам, именно тех людей, которые эффективно решают проблемы МКД и являются надежной опорой для соседей", — рассказала Елена Тимшина.

В результате определили победителей в пяти номинациях: "Платежная дисциплина" (своевременность оплаты за тепло), "Народный контроль" (отсутствие задолженности за тепло), "Технологии для экологии" и "В ногу со временем" (использование онлайн-сервисов), а также "Лучший старший по дому" (абсолютный лидер по совокупной оценке всех параметров).

"У меня самые приятные впечатления от данной акции. Благодаря ей активу нашего дома удалось обменяться опытом с коллегами и наладить более тесное взаимодействие с ресурсоснабжающей организацией. Планируем и дальше принимать участие в подобных мероприятиях", — поделилась мнением старшая по дому "Осипенко, 32" Дарья Пономарева, победитель в номинации "Народный контроль".

В ближайшее время АО "ЭнергосбыТ Плюс" проведет аналогичное награждение победителей акции в Тольятти.