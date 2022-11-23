Начальник ГУ МВД России по Самарской области проверил работу Центра временного содержания иностранных граждан

Начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов посетил Центр временного содержания иностранных граждан в Тольятти, в котором содержатся иностранные граждане либо лица без гражданства, подлежащие депортации, административному выдворению либо реадмиссии за пределы Российской Федерации.
Цель визита — проверка условий содержания и соблюдения прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания, проверка несения службы личным составом Центра.
Генерал-лейтенант полиции осмотрел комнаты для размещения иностранных граждан, специальные помещения, проверил ведение служебной документации, знание сотрудниками своих служебных обязанностей и алгоритма действий при возникновении внештатных ситуаций.
В ходе проверки начальник Центра доложил генерал-лейтенанту полиции Игорю Иванову о количестве содержащихся иностранных граждан и о сроках их административного выдворения или депортации.
Жалоб на условия содержания, медицинское обеспечение и питание не поступало.
По результатам проведенной проверки Игорь Иванов поставил служебные задачи и еще раз обратил внимание на строгое соблюдение дисциплины и законности.
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