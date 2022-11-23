Гордума Тольятти приняла бюджет на 2023 год во втором чтении

В среду, 23 ноября, на заседании городского парламента Тольятти принят основной финансовый документ на будущий год и плановый период 2024–2025 гг. Большинством голосов депутатов - 29 из 35 - бюджет был утвержден.

Благодаря консолидированным усилиям администрации и думы Тольятти, а также в результате продуктивной работы согласительной комиссии по вопросам бюджета доходная часть на 2023 года с учётом поступлений средств из вышестоящих источников составит 10,5 млрд рублей. Расходы равны доходам, бюджет бездефицитный.

Депутаты после первого чтения бюджета дополнительно предусмотрели расходы на 62,3 млн рублей. Из них 28,3 млн руб. запланировано на приобретение в лизинг 19 новых дизельных автобусов, 16 млн руб. пойдут на комплексное благоустройство территорий, а также 2,1 млн руб. заложено на реконструкцию дороги в посёлок Приморский.

Председатель комиссии по бюджету Татьяна Никонорова, выступавшая также заместителем председателя согласительной комиссии по вопросам бюджета, подчеркнула, что абсолютно все мнения и поправки депутатов были учтены, и многие из них сразу нашли отражение в бюджете 2023 года.

Комментируя итоги рассмотрения главного вопроса повестки заседания, председатель гордумы Тольятти Николай Остудин отметил: "Все политические партии поддержали решение о бюджете. В наше непростое время удалось договориться и принять правильное решение. Мы понимаем и поддерживаем позицию губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, который сказал, что в сегодняшних достаточно непростых и плохо прогнозируемых условиях необходима консолидация общества вокруг лидера нашей страны президента Владимира Владимировича Путина. Устраивать какие-либо политические представления просто недопустимо".

Представители фракций каждой политической партии высказали свои мнения относительно ключевого события сегодняшнего дня. Так, руководитель фракции ВПП "Единая Россия" Дмитрий Микель отметил, что при рассмотрении в первом чтении был произведён детальный анализ доходной и расходной части бюджета.

"Мы ставили задачу - сохранить социальную направленность бюджета. Очевидно, что должны быть в полной мере профинансированы деятельность муниципальных учреждений, образование, культура, физкультура и спорт. Мы обратили внимание на развитие, благоустройство территорий и общественных пространств, ремонт и строительство новых дорог… - все эти расходы тоже были предусмотрены. У всех депутатов была возможность представить свои предложения, чтобы обеспечить их финансированием. Работа депутата на этом не заканчивается. У каждого из нас в течение года есть возможность работать над изменениями", - подчеркнул депутат.

Руководитель фракции ПП "КПРФ" Ольга Сотникова заметила, что у депутатов этой фракции было много вопросов к текущему документу: "Мы - одни из немногих, кто участвовал в согласительной комиссии. 90% наших предложений, несмотря на их социальную направленность, были направлены "в долгий ящик". У нас есть вопросы к процедуре согласительной комиссии. Мы предложили уточнить доходную часть по планам ДУМИ и в части сокращения новогодней иллюминации, поправка была отголосована и в итоге легла в основу доходов, которые нашла дума. Остальные поправки, если депутат не смог присутствовать, даже не ставили на голосование, а в протоколе была запись, что они отклонены. Были замечания и по расходам, с которыми не согласны. Все эти разногласия не позволили нам принять решение по бюджету единогласно".

Руководитель фракции СПП "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Иван Попов отметил: "Мы приняли социально ориентированный бездефицитный бюджет. Предусмотрели индексацию сотрудникам социальной сферы, но в первую очередь мы ставим задачу по привлечению средств из вышестоящих бюджетов. Если в предыдущие годы 4-5 лет назад наш город получал 4-6 млрд рулей, то в этом году получили порядка 12 млрд рублей. Планируем эту работу продолжить. У города много потребностей: строительство школ и детских садов, замена лифтового оборудования, расчистка лесов, рекультивация свалок и т. д. Сегодня мы видим, что переходим от бюджета выживания к бюджету развития, поэтому наша фракция его поддержала однозначно".



Евгений Архангельский, руководитель фракции ПП "ЛДПР", прокомментировал сегодняшнее принятие бюджета так: "Традиционно при работе с бюджетом фракция ЛДПР обращает внимание на размер муниципального долга. Фактически мы сегодня подводим итог нашей пятилетней работы, в том числе, с бюджетом. За период нашей работы совместно с администрацией и депутатами долг существенно уменьшен. Мы начинали с уровня 84%, а сейчас запланировано порядка 60% и сохраняется тенденция к дальнейшему его снижению. Полагаем, что эти планы будут исполнены.



