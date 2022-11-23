В Самарской области 21 женщина получила награду "Материнская доблесть"

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В среду, 23 ноября, более тысячи матерей в преддверии своего праздника традиционно собрались в красивом и торжественном зале Самарского театра оперы и балета.

В торжественном мероприятии приняли участие также матери, жены и дочери защитников, участвующих в специальной военной операции, участницы Всероссийского проекта "Жены Героев", женщины, награжденные орденом и медалью ордена "Родительская слава", Знаком отличия "Материнская доблесть", воспитавшие 10 и более детей.

Поздравление всем женщинам-мамам Самарской области направил губернатор Дмитрий Азаров.

Обращение главы региона зачитал заместитель председателя регионального правительства Александр Фетисов: "Выносить и родить ребенка - это уже великое дело на грани чуда. А если в семье три, пять, десять детей? Каждый ребенок со своим характером, потребностями, каждому нужны внимание, забота, индивидуальный подход. А мама одна. Нужно иметь огромнейшее сердце, ангельское терпение и безграничную любовь, чтобы круглыми сутками много лет, а то и всю жизнь быть на страже, оберегать, направлять, учить, лечить, поддерживать самое дорогое, что есть на земле, - детей. Уверен, такие женщины в семье выбраны Богом для надежного продолжения рода. Как показывает жизнь, такие уникальные мамы в любые времена, что бы ни случилось, уберегают детей от плохого, создают благоприятные условия для гармоничного развития детей и воспитания достойных граждан. Они каждый раз доказывают, что чужих детей не бывает: ведь это наше будущее, за которое мы в ответе. И именно вы - пример той самой ответственности, преданности делу, патриотизма и безграничной любви. Восхищаюсь вашим героизмом, материнской доблестью, силой воли, стойкостью, мудростью. Низкий поклон каждой из вас".

Также Александр Фетисов отметил, что День матери - это хорошая возможность еще раз поблагодарить всех мам за их самоотверженную любовь и заботу, которую они щедро дарят своим детям.

В Самарской области уделяют большое внимание поддержке материнства и детства. Регион стал одним из первых, где был учрежден знак отличия "Материнская доблесть" - награда, которая присуждается матерям, родившим пять и более детей. Всего ее получили уже 4900 многодетных матерей. В 2022 году этим знаком отличия удостоена 21 женщина.

Жительница Отрадного Елена Киблер уже имеет награду "Материнская доблесть" II степени, а сегодня получила знак отличия I степени. Елена Алексеевна и ее супруг Евгений Владимирович воспитали пять родных детей, а с 2016 года стали любящими родителями еще для четверых приемных.

"Я долго шла к этому решению. Видела, как трепетно приемные дети относятся к приемным родителям. Глядя на своих детей, всегда думала, что есть много тех, кто обделен материнской любовью, и мечтала взять кого-то к себе на воспитание, - рассказывает Елена. - Сегодня наша большая семья живет в своем доме. Каждый вечер мы собираемся за ужином, обсуждаем и решаем проблемы, делимся радостями. Старшие дети окончили школу, в том числе музыкальную, из младших кто-то преуспел в спорте, кто-то рукодельничает. У меня уже четверо внуков. Старшие выросли и во всем мне помогают. Теперь я получаю в ответ всю любовь, которую когда-то вложила в своих детей".

Еще одной женщиной, которая была удостоена сегодня знака отличия "Материнская доблесть", стала Мария Акмаева из Сызрани. Мария Николаевна - многодетная мама, чье доброе сердце согрело любовью пятерых родных детей и приемного сына Никиту.

"Сначала у нас было только двое детей. И мы даже не думали, что станем многодетной семьей. Думаю, свое сыграла наша с мужем общая любовь к детям. Мы любим всех детей без исключения. Сегодня нашему старшему ребенку 18 лет, самому младшему - 2,5 года. Все очень дружные, все друг другу помогают, старшие заботятся о младших. Также мы активно занимаемся волонтерством. И мы с мужем, и все наши дети участвуем во многих добровольческих проектах", - отмечает Мария.

Многодетная мама - руководитель социального проекта "Добрые руки - здоровая нация". В период пандемии семья Акмаевых передала многодетным семьям и пожилым более 240 продуктовых наборов. Сейчас семья помогает вынужденным переселенцам из ЛНР и ДНР, которые временно проживают в нашем регионе.

Свою первую награду - "Материнская доблесть" II степени - жительница Безенчукского района Надежда Романова получила в 2007 году. Всю свою жизнь женщина посвятила достойному воспитанию детей. Вместе с супругом Андреем Борисовичем она воспитывает 12 детей. Семья Романовых - пример крепкой и дружной семьи, счастье которой строится на любви, доверии и уважении, честности и порядочности.

"Сегодня нашему старшему ребенку 24 года, младшему - 4. Мы и сами из многодетных семей. В моей было шесть детей, в семье мужа - пятеро. Поэтому для нас это все вполне закономерно. Считаем, что каждый наш ребенок - это настоящий подарок от Бога. Каждый из них нам очень дорог, всех одинаково любим. Мы все живем одной семьей. Старшие всегда стараются играть с младшими братьями и сестрами", - делится подробностями Надежда Ивановна.

Еще трем женщинам - Ирине Сергеевой, Марине Князькиной и Юлии Реутовой - сегодня вручили памятный знак "За служение людям". Недавно они стали организаторами общественного волонтерского движения "Шьем для наших.Тольятти". Сегодня в творческой мастерской Ирины Сергеевой волонтеры раскраивают и шьют одежду для военных, которые защищают сейчас мир в Донбассе. Узнав о такой инициативе, мастерскую посетил и губернатор Дмитрий Азаров во время одной из своих рабочих поездок в Тольятти. Глава региона поблагодарил участниц проекта, отметив, что волонтеры делают святое дело.

Сегодня, получая награду на сцене театра оперы и балета, Ирина Сергеева подчеркнула: "Для меня большая честь - получить эту награду, очень неожиданно и очень приятно. Безусловно, эта награда - достижение не только мое. Есть большое количество женщин, которые стежком, последовательно, петелька за петелькой вкладывают свою любовь в одежду для наших солдат. И пользуясь случаем, хочу поздравить всех женщин, пожелать вам процветания, успеха и крепкого здоровья. И, конечно, я хочу поблагодарить свою маму Галину Ивановну, которая подарила мне жизнь, научила этому делу, которое служит сейчас во благо людям".

Кроме того, семьи Самарской области отмечают на федеральном уровне. Так, 12 из них награждены президентским орденом "Родительская слава" и 15 - медалью ордена "Родительская слава". Также в этом году по поручению президента РФ Владимира Путина восстановлено звание "Мать-Героиня". Оно может быть присвоено матери, родившей и воспитавшей 10 и более детей. В Самарской области таких женщин 56.

Поддержке семей в регионе уделяют особое внимание. Самарская область выполняет все социальные обязательства в полной мере, несмотря на непростую обстановку. Губернатор Дмитрий Азаров обозначил помощь семьям с детьми как безусловный приоритет работы правительства региона и органов местного самоуправления.