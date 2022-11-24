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Новикомбанк профинансировал выпуск двигателей для гражданской авиации

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, предоставил финансирование ПАО "ОДК-Сатурн" в размере 2,5 млрд рублей для наращивания производства авиационных двигателей гражданских самолетов. В течение двух лет планируется обеспечить выпуск около полусотни двигателей ПД-8.

"ОДК-Сатурн" входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию и является основным исполнителем работ по производству двигателей ПД-8. Кредит будет выдан предприятию до конца года.

Средства предоставлены в рамках опережающего финансирования затрат для исполнения контракта на поставку двигателей ПД-8 в рамках комплексной государственной программы Российской Федерации "Развитие авиатранспортной отрасли до 2030 года". Соответствующее соглашение между предприятием и Новикомбанком было подписано в рамках Форума "Армия-2022", который прошел в Москве в августе этого года.

"Новикомбанк продолжает активно поддерживать отечественные предприятия высокотехнологичной промышленности за счет предоставления доступного финансирования. Используя механизмы господдержки, мы помогаем авиационным предприятиям эффективно выполнять задачи в рамках комплексной программы развития авиатранспортной отрасли в части производства и выпуска отечественных авиационных двигателей", — отметил заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.

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