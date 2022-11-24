Тольяттинец приговорен к семи годам "строгача" за 13 эпизодов покушения на сбыт наркотиков

В Тольятти вынесен приговор ранее не судимому 20-летнему местному жителю, признанному виновным в 13 эпизодах покушения на незаконный сбыт наркотиков, 10 из которых квалифицированы по ч.3 ст. 30, п. "а, б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и еще три по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.
По данным надзорного ведомства, подсудимый приобрел для дальнейшего незаконного сбыта 20 свертков с наркотиками, 17 из которых разместил в тайники-закладки на территории Автозаводского района, остальные три свертка были обнаружены у него при задержании сотрудниками полиции.
"Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме, пояснил, что стал распространять наркотики, согласившись на предложение неизвестного лица о высоком заработке, поступившее ему в переписке в социальных сетях", — пояснили в прокуратуре Автозаводского района.
Суд, оценив собранные по делу доказательства, признал мужчину виновным в совершении 13 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и с учетом мнения государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.