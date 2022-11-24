Россия заработала 300 млрд рублей за счет внедрения искусственного интеллекта в прошлом году

Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) только за прошлый год составил 300 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на деловом завтраке в рамках конференции Сбербанка AI Journey — 2022.

"По самым консервативным оценкам, эффект от внедрения искусственного интеллекта за прошлый год составил более 300 млрд рублей, из которых 200 млрд рублей — это была прибыль Сбербанка. На самом деле, я думаю, что эффект был гораздо больше, мы просто пока не научились качественно измерять его", — сказал Чернышенко.

Он добавил, что сегодня в среднем уровень внедрения искусственного интеллекта в компаниях России составляет 20%.

"На горизонте буквально пары лет мы все (правительство РФ — прим. ред.) ожидаем прироста в экономику 1 трлн рублей только за счет внедрения искусственного интеллекта", — заявил вице-премьер.