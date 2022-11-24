В Тольятти возбудили дело о телефонном мошенничестве почти на 2 млн рублей

В Тольятти возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения обманным путем денежных средств у гражданина в особо крупном размере, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района Тольятти.

По данным надзорного ведомства, 9 ноября неустановленное следствием лицо, находясь на территории России, осуществило телефонный звонок на абонентский номер, принадлежащий потерпевшему, и, путем обмана и злоупотреблением доверия, похитило денежные средства в сумме 1,97 млн рублей.

Потерпевший, действуя по указанию звонившего, через приложение смартфона перевел на названные злоумышленником счета, в результате чего потерпевшему причинен ущерб в особо крупном размере.

"За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового", — отметили в прокуратуре Автозаводского района.