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Преступления Происшествия

В Тольятти возбудили дело о телефонном мошенничестве почти на 2 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения обманным путем денежных средств у гражданина в особо крупном размере, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района Тольятти.

По данным надзорного ведомства, 9 ноября неустановленное следствием лицо, находясь на территории России, осуществило телефонный звонок на абонентский номер, принадлежащий потерпевшему, и, путем обмана и злоупотреблением доверия, похитило денежные средства в сумме 1,97 млн рублей.

Потерпевший, действуя по указанию звонившего, через приложение смартфона перевел на названные злоумышленником счета, в результате чего потерпевшему причинен ущерб в особо крупном размере.

"За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового", — отметили в прокуратуре Автозаводского района.

Гид потребителя

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