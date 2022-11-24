В Тольятти возбудили дело о телефонном мошенничестве почти на 2 млн рублей

В Тольятти возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения обманным путем денежных средств у гражданина в особо крупном размере, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района Тольятти.
По данным надзорного ведомства, 9 ноября неустановленное следствием лицо, находясь на территории России, осуществило телефонный звонок на абонентский номер, принадлежащий потерпевшему, и, путем обмана и злоупотреблением доверия, похитило денежные средства в сумме 1,97 млн рублей.
Потерпевший, действуя по указанию звонившего, через приложение смартфона перевел на названные злоумышленником счета, в результате чего потерпевшему причинен ущерб в особо крупном размере.
"За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового", — отметили в прокуратуре Автозаводского района.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.