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Общество

В Хворостянке обнаружили болезнь Ньюкасла, вызывающую мор птицы

ХВОРОСТЯНКА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В одном из подсобных хозяйств села Хворостянка обнаружена псевдочума птиц (ньюкаслская болезнь, или болезнь Ньюкасла), в связи с чем в районе объявлены карантинные мероприятия. Соответствующий приказ департамента ветеринарии Самарской области опубликован в среду, 23 ноября.

Неблагополучная по болезни Ньюкасла территория находится в пределах села Хворостянка, угрожаемая территория проходит по границам села Дубовка.

В указанных зонах запрещены выпуск и перемещение восприимчивой к болезни птицы, посещение хозяйств, а также реализация продукции птицеводства, вывоз кормов и хозяйственного инвентаря.

Больная и подозрительная птица должна быть уничтожена. Имевшая же контакт с зараженной должна быть убита, после обработки такая птица пригодна к употреблению внутри хозяйства. Весь инвентарь и помещения должны быть продезинфицированы, а птица в пределах неблагополучной и угрожаемой зоны вакцинирована от болезни.

Болезнь Ньюкасла - это опасное инфекционное заболевание. Ею могут заразиться домашние птицы: индейки, куропатки, фазаны, цесарки. Заболевшая птица выглядит взъерошенной, истощенной и апатичной. Позже инфекция поражает центральную нервную систему. Поэтому у пернатого наступает паралич крыльев и лап, ухудшается зрение. Болезнь Ньюкасла может передаваться и человеку. Правда, для него она не так опасна и протекает как простуда с конъюнктивитом.

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