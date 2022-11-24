М-5 и промпарк "Новосемейкино" соединит новая дорога

Федеральную трассу М-5 "Урал" и строящийся центр омниканальной торговли "Вайлдберриз" на территории промпарка "Новосемейкино" соединит новая дорога. Проект строительства дорожного объекта обсудили на совещании под руководством первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.
Напомним, старт строительству центра обеспечения омниканальной торговли компании Вайлдберриз в Самарской области в августе 2022 года дали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор компании Вайлдберриз Татьяна Бакальчук.
Центр будет располагаться в индустриальном парке "Новосемейкино". Открытие логистического хаба позволит ускорить доставку товаров до конечного потребителя, создать в регионе 10 тыс. новых рабочих мест, а местные предприниматели смогут нарастить свои продажи в сегменте интернет-торговли и оптимизировать затраты на логистику. Это будет один из крупнейших центров в стране, его площадь составит 100 тыс. кв. м. Завершить строительство планируется в конце 2023 года. В центре омниканальной торговли Самарской области будут идти приемка, сортировка и хранение товаров.
Соглашение о создании центра было подписано на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в 2021 году. Причем для его размещения Самарская область была выбрана не случайно. Рассматривались несколько вариантов, после чего был выбран подходящий с точки зрения транспортной доступности, а также обеспеченности инфраструктурой и трудовыми ресурсами вариант в одном из индустриальных парков области.
Строительство центра омниканальной торговли - один из крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых в Самарской области в текущем году.
Обеспечение наилучших условий для ведения бизнеса является безусловным приоритетом в работе губернатора Дмитрия Азарова и правительства региона. Инвесторам предоставляется в регионе широкий комплекс мер государственной поддержки, который включает в себя, в том числе, обеспечение транспортной доступности, совершенствование дорожной инфраструктуры.
В настоящее время в Самарской области одновременно ведется строительство и реконструкция порядка восьми дорог к новым предприятиям, которые начали или готовятся начать свою работу в рамках реализации инвестиционных проектов. Это, в частности, подъездная автомобильная дорога к заводу по производству сыра в Тольятти (ООО "КАРАТ-Тольятти"), кольцевая развязка Поволжского и Обводного шоссе (производство входных металлических дверей ООО "Феррони Тольятти"); выезд с ул. Промышленной на ул. Утевскую (индустриальный парк "Преображенка"), обустройство дополнительной парковочной площадки технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" и многие другие.
Не станет исключением и строящийся центр Вайлдберриз. Неподалеку от объекта возведут кольцевую развязку и дорогу-примыкание. Участники совещания обсудили различные варианты финансирования строительства дороги, которая соединит трассу М-5 с новым логистическим центром, вопросы оформления земельных участков и разработки проекта. В качестве одного из механизмов финансирования рассматривается выделение субсидии из областного бюджета.
"Механизмы известны, вопрос будем решать. Объект серьезный, это часть транспортной развязки М-5, контроль за технологиями строительства будет обеспечивать министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, у которого есть для этого необходимый опыт и компетенции", - заключил Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.