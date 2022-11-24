Практикующий психолог рассказал, как выстроить идеальную модель переговоров

3 ноября региональный центр инноваций StartupSamara провел бесплатный офлайн-семинар "Навыки эффективной коммуникации: учимся влиять, убеждать и продавать". Участники семинара — самарские предприниматели, самозанятые, а также представители найма, заинтересованные в повышении своих коммуникативных компетенций — встретились на площадке коворкинга YellowRockets, чтобы научиться выстраивать эффективный диалог с коллегами и партнерами.
В качестве спикера выступила Александра Красильникова — дипломированный и практикующий психолог, коуч, организатор мастермайндов для экспертов и предпринимателей. В рамках встречи она рассказала, как эффективно выстраивать переговоры по модели "win-win". Базисом успешной дискуссии она назвала открытую и доверительную коммуникацию между собеседниками. Чтобы этого достичь, Александра предложила участникам соблюдать основные стандарты бизнес-коммуникаций:
— слушать, задавать вопросы об ожиданиях, рисках;
— понять позицию;
— не обвинять;
— найти совместное решение;
— контролировать эмоции;
— ценить мнение клиента/партнера и его решение.
Кроме этого, при ведении переговоров необходимо учитывать личные особенности собеседника. Поиск подхода к любому человеку на основе его потребностей и поведенческих особенностей стал еще главной темой семинара. Александра выделила 7 типов личности и рассказала участникам об основных характеристиках каждого из них: внешний вид, потребности, правила общения.
Полную запись семинара "Навыки эффективной коммуникации: учимся влиять, убеждать и продавать" и краткий конспект с разбором особенностей каждого из типов личности можно посмотреть на официальной странице StartupSamara Вконтакте.
Семинар организован региональным центром инноваций StartupSamara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении
сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
Дорого яичко!