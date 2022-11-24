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Экономика и бизнес

Практикующий психолог рассказал, как выстроить идеальную модель переговоров

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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3 ноября региональный центр инноваций StartupSamara провел бесплатный офлайн-семинар "Навыки эффективной коммуникации: учимся влиять, убеждать и продавать". Участники семинара — самарские предприниматели, самозанятые, а также представители найма, заинтересованные в повышении своих коммуникативных компетенций — встретились на площадке коворкинга YellowRockets, чтобы научиться выстраивать эффективный диалог с коллегами и партнерами.

В качестве спикера выступила Александра Красильникова — дипломированный и практикующий психолог, коуч, организатор мастермайндов для экспертов и предпринимателей. В рамках встречи она рассказала, как эффективно выстраивать переговоры по модели "win-win". Базисом успешной дискуссии она назвала открытую и доверительную коммуникацию между собеседниками. Чтобы этого достичь, Александра предложила участникам соблюдать основные стандарты бизнес-коммуникаций:

— слушать, задавать вопросы об ожиданиях, рисках;

— понять позицию;

— не обвинять;

— найти совместное решение;

— контролировать эмоции;

— ценить мнение клиента/партнера и его решение.

Кроме этого, при ведении переговоров необходимо учитывать личные особенности собеседника. Поиск подхода к любому человеку на основе его потребностей и поведенческих особенностей стал еще главной темой семинара. Александра выделила 7 типов личности и рассказала участникам об основных характеристиках каждого из них: внешний вид, потребности, правила общения.

Полную запись семинара "Навыки эффективной коммуникации: учимся влиять, убеждать и продавать" и краткий конспект с разбором особенностей каждого из типов личности можно посмотреть на официальной странице StartupSamara Вконтакте.

Семинар организован региональным центром инноваций StartupSamara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

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