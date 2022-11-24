В Самарской области капитально отремонтирован мост через реку Крымза

Искусственное сооружение на 880-м километре трассы М-5 "Урал" в районе Сызрани построено заново менее чем за год. Капитальный ремонт начался по причине предаварийного состояния объекта.

По итогу мостовики выполнили комплексные работы по приведению сооружения в нормативное состояние. Полностью была разобрана старая конструкция моста, после чего заново возводились опоры и пролетные строения. Специалисты заменили дорожную одежду на мосту и подходах к нему.

На проезжей части устроена гидроизоляция, уложено асфальтобетонное покрытие и нанесена разметка. Отвод воды с проезжей части организован через водосбросные трубки по лоткам в локальные очистные сооружения.

Безопасность движения обеспечивает новое барьерное ограждение с высокой удерживающей способностью.

Мост через реку Крымза введен в эксплуатацию. Сейчас движение транспорта на мосту идет в штатном режиме, сообщает Росавтодор.