В Самарской области капитально отремонтирован мост через реку Крымза

Искусственное сооружение на 880-м километре трассы М-5 "Урал" в районе Сызрани построено заново менее чем за год. Капитальный ремонт начался по причине предаварийного состояния объекта.
По итогу мостовики выполнили комплексные работы по приведению сооружения в нормативное состояние. Полностью была разобрана старая конструкция моста, после чего заново возводились опоры и пролетные строения. Специалисты заменили дорожную одежду на мосту и подходах к нему.
На проезжей части устроена гидроизоляция, уложено асфальтобетонное покрытие и нанесена разметка. Отвод воды с проезжей части организован через водосбросные трубки по лоткам в локальные очистные сооружения.
Безопасность движения обеспечивает новое барьерное ограждение с высокой удерживающей способностью.
Мост через реку Крымза введен в эксплуатацию. Сейчас движение транспорта на мосту идет в штатном режиме, сообщает Росавтодор.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?