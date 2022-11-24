В Самаре хотят создать еще три модельные библиотеки

Документы для включения ряда учреждений культуры в профильный в национальный проект в настоящее время формируются на уровне городской администрации. На этой неделе депутаты думы Самары осмотрели несколько библиотек. Задача — оценить текущее состояние и составить перспективный список объектов, которые не подпадают под критерии модельных, но нуждаются в обновлении.

По национальному проекту "Культура" в областном центре создано уже несколько модельных библиотек. Сейчас готовится проектно-сметная документация для участия в конкурсе еще трех городских учреждений из разных районов города.

При этом в городе осталось много небольших районных библиотек, которые по своим параметрам не могут претендовать на статус модельных, но также требуют ремонта, переоснащения, обновления книжного фонда. Деньги на их реконструкцию выделяются из местного бюджета.

На этой неделе в рамках выездного заседания комитета по образованию городской думы депутаты, представители администрации и общественники осмотрели четыре библиотеки.

Три из них — модельные, открыты после недавней реконструкции. На их фоне обычная районная библиотека 1964 года постройки выглядит довольно скромно. Депутат Сергей Пичкуров пояснил, что собранная в рамках осмотра информация будет учитываться при планировании расходов бюджета.

Спикер городской думы Алексей Дегтев отметил, что на активно развивающихся городских территориях, таких как микрорайоны Новая Самара, Волгарь, на просеках, "нет важнейших культурных центров". При этом коммерческих объектов там предостаточно. Эту тему нельзя замалчивать, уверен председатель думы. Например, в обновленное учреждение на Ленинградской приезжают школьники с других концов города.

Подробный материал с выездного заседания комитета гордумы читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" завтра, 25 ноября.