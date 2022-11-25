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На AI Journey к Кодексу этики искусственного интеллекта присоединились новые организации

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта, разработанному на площадке Альянса в сфере ИИ, присоединились новые участники — крупнейшие игроки российского технологического рынка. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В число новых подписантов кодекса вошли следующие 12 организаций: Datanа, Factory 5, ГК "GlobalTruck", ГеомирАгро, Цифровая платформа КАМАЗ, ГК Медси, Самолет, Сибур, Северсталь Менеджмент, РЖД, Русагро Технологии, Уралхим.

"В России ключевым руководством по развитию безопасных ИИ-решений стал Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, разработанный в прошлом году. Сегодня к нему присоединилось еще 12 компаний, а всего подписали уже 113 организаций со всей страны. В нашем понимании развитие технологий ИИ в России должно ориентироваться исключительно на интересы человека, качество его жизни и благополучие. Именно на основе доверия граждан мы вместе с участниками альянса и Кодекса этики продолжим создавать новую цифровую экосистему для технологического развития нашей страны", — отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

"За год, прошедший с принятия Кодекса этики, Альянс в сфере искусственного интеллекта обрел статус важнейшей площадки для открытого диалога между представителями рынка, и мы рады, что все новые подписанты присоединяются к документу, вступают в Комиссию по реализации кодекса и участвуют в выработке актуальных этических норм в области искусственного интеллекта", — прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Кодекс разработан и совершенствуется на площадке Альянса в сфере искусственного интеллекта совместно с представителями академического сообщества при поддержке Минэкономразвития РФ и аналитического центра при правительстве РФ. Одними из первых документ подписали Сбер, Яндекс, VK, "Газпром нефть" и РФПИ, а также другие ведущие компании и учреждения.

Альянс в сфере искусственного интеллекта объединяет ведущие технологические компании для совместного развития их компетенций и ускоренного внедрения ИИ в образовании, научных исследованиях и в практической деятельности бизнеса. Миссия альянса — быть центром развития ИИ в России и обеспечивать технологическое лидерство нашей страны и компаний альянса на глобальном рынке.

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