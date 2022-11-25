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Общество

Из Самары в Саранск и Москву на новогодние праздники пустят туристический поезд

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Туристический поезд отправится в железнодорожный круиз из Самары в Саранск и Москву в дни новогодних каникул. В течение нескольких дней путешественники посетят увлекательные экскурсии, продегустируют национальные блюда и насладятся новогодней атмосферой, сообщает пресс-служба "РЖД".

Из Самары новогодний поезд отправится 2 января 2023 года. Обратно пассажиры вернутся 4 января.

В ФПК отметили, что путешественники смогут увидеть в Саранске мордовского Деда Мороза — Якшамо Атя, посетить спектакль "Щелкунчик" в Мордовском государственном театре оперы и балета и побывают в музее изобразительных искусств. В Москве пассажиры посетят рождественскую ярмарку на Красной площади и главные достопримечательности столицы.

"Благодаря удобному расписанию пассажирских поездов к путешествию могут присоединиться жители из других регионов — Пензы, Саранска и Ульяновска", — отмечается в сообщении.

В составе поезда — двухэтажные вагоны категории СВ и купе, оборудованные системами кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, розетками для зарядки гаджетов, а также вагон-ресторан.

Информацию по организации и бронированию туров можно получить по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО "ФПК" 8 (800) 201-74-22 (звонок бесплатный).

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