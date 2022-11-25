"Самара" уступила "Зениту" в Санкт-Петербурге — 65:93

БК "Самара" уступил "Зениту" в Санкт-Петербурге — 65:93

Четыре с половиной минуты без набранных очков и 0:12 — не лучшее начало матча против чемпиона. Впрочем, стоило Джордану Теодору набрать "2+1" — и в атаке дела у самарцев стали налаживаться. Уже через четыре минуты Маркос Найт свел отставание самарской команды к одному точному броску (15:18), а в начале второго периода Максим Барашков окончательно, казалось, выровнял ситуацию — 22:23. Но "Зенит" это нисколько не смутило: к большому перерыву питерцы вернули себе двузначное преимущество (31:44).

В третьем периоде у "Самары" полетело издали (пять трехочковых за десятиминутку) — но переломить игру не удавалось. Напротив, разница в какой-то момент достигла "-17". К концу четверти Кей Си Риверс, Иван Лазарев и Джордан Теодор подсократили ее до 10 очков (52:62) — и вновь хозяева выдали ускорение, получив к середине заключительного периода снимающие все вопросы об исходе матча 23 очка перевеса (59:82).

65:93 — поражение "Самары" в Санкт-Петербурге.