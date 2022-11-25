ПСБ повысил ставки по вкладам

ПСБ улучшил условия по депозитам для розничных клиентов — ставки выросли в среднем на 0,6 п. п.

Доходность по вкладу "Сильная ставка"* при размещении средств на год увеличена до 8,1% годовых, на шесть месяцев — до 7,6% годовых. Минимальная сумма размещения — 100 тысяч рублей. При открытии депозита на сумму от 3 млн рублей действует надбавка к ставке в размере 0,1 п. п.

По вкладу "Мой доход"** максимальная ставка при размещении средств на четыре месяца составит 7% годовых, на шесть месяцев — 7,3% годовых, на год — 7,8% годовых. Для пенсионеров и зарплатных клиентов действует дополнительная надбавка к ставке в размере 0,1%. Минимальная сумма размещения составляет 100 тысяч рублей.

Одним из преимуществ этого вклада является возможность на льготных условиях досрочно расторгнуть вклад: через три месяца с даты открытия депозита клиент может в любой момент забрать свои средства, получив половину начисленной доходности за фактический срок размещения.

По вкладу с пополнением "Моя копилка"*** доходность при размещении средств на год составит 7% годовых, на полгода — 6,6% годовых. Открывая депозит с пополнением и частичным снятием "Мои возможности"**** на год, клиент получит 6% годовых, на срок размещения полгода доходность увеличена до 6,1% годовых. Каждый из двух вкладов клиент может открыть на сумму от 100 тысяч рублей, выбрав удобный срок размещения.

Надбавку к ставке 0,15 п. п. получат вкладчики, которые впервые за последние два года размещают денежные средства через мобильное приложение или интернет-банк ПСБ на вкладах "Мой доход", "Моя копилка" или "Мои возможности".

"Под конец года многие россияне получают премии, новогодние бонусы и выбирают наиболее выгодные предложения для размещения свободных средств. В ожидании повышения ключевой ставки краткосрочные и среднесрочные вклады остаются наиболее востребованными инструментами сбережения, обеспечивая вкладчикам оптимальное соотношение доходности и ликвидности. Поэтому в текущей ситуации улучшение условий по таким депозитам позволяет нашим клиентам выстроить наиболее доходные стратегии накопления с возможностью гибко управлять своими средствами", — отметил директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.