Министр строительства РФ Ирек Файзуллин отметил работу Самарской области по расселению из аварийного жилья

Губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Москву встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иреком Файзуллиным. Глава Самарской области и руководитель ведомства обсудили вопросы развития строительной отрасли региона: это ввод нового жилья, переселение жителей из аварийного жилого фонда, строительство сопутствующей инфраструктуры, реализация крупных инфраструктурных проектов.

В 2022 году в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, Самарская область планирует обеспечить ввод жилья в объеме почти 1,9 млн. кв. м. За январь–октябрь 2022 года ввод жилья обеспечен в объеме почти 1,6 млн. кв. м., что превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Рисков для выполнения плановых показателей нет.

Опережающими темпами в Самарской области реализуется адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Квартиры по программе переселения уже получили почти 9 тысяч человек. Только в этом году в новые "метры" переедут 2159 жителей региона из 877 жилых помещений, что позволит обеспечить выполнение планового показателя национального проекта на 109%. Всего программой предусматривается расселение 24,3 тысяч человек из аварийного жилого фонда. Выполнить задачу регион намерен на год раньше срока — до конца 2024-го.

Дмитрий Азаров обсудил с Иреком Файзуллиным возможности дополнительной поддержки Самарской области в решении вопроса по переселению граждан из аварийного жилья — для того, чтобы и дальше вести эту работу опережающими темпами.

"Наша первоочередная задача сегодня — сделать все возможное для повышения комфортности городской среды и улучшения условий жизни граждан. Это и возведение нового жилья, и строительство поликлиник и школ, и благоустройство парков и дворов. В Самарской области ведется активная работа в этих направлениях, в том числе в части расселения аварийного жилищного фонда. В этой связи важно не только не снижать, но и нарастить темпы реализации мер поддержки граждан, так как это напрямую влияет на их благосостояние", — подчеркнул глава минстроя России Ирек Файзуллин.

Самарская область была отмечена министерством как передовик по исполнению национальных проектов в части строительства. "У нас есть полная уверенность в выполнении наших планов и программ, в том числе, по вводу жилья", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию в регионе инфраструктурных проектов, самый крупный из которых — строительство метро новой станции метро "Театральная". Станция будет конечной и завершит первую линию метрополитена, которая пройдет под улицей Самарской (от Полевой до Ульяновской), а далее — по улице Галактионовской, от Вилоновской до Красноармейской. Благодаря вводу в эксплуатацию станции увеличится транспортная доступность центра Самары. На новой линии планируют эксплуатировать 14 пятивагонных составов. Интервал движения составит 4 минуты. Строительство метро идет в соответствии с графиком, в данный момент идет сооружение стартовых котлованов на улице Галактионовской.

"Строительство станции "Театральная" находится в активной фазе. Министром было отмечено, что правительством Самарской области в вопросе переселения людей, чьи дома попадают в зону строительства, предпринимаются дополнительные меры поддержки — к тем, что предусмотрены федеральным законодательством", — отметил глава региона.

В ходе встречи губернатор представил министру предложения по стимулированию жилищного строительства и поддержке строительной отрасли как Самарской области, так и всей страны. "Здесь мы договорились с министром скоординировать наши усилия", — отметил Дмитрий Азаров.

Министром была отдельно отмечена работа Самарской области по восстановлению мирной жизни на Донбассе, в городе — побратиме Снежном. Усилиями самарских строителей и неравнодушных самарцев в Снежном приведены в порядок 82 объекта — это коммунальная и дорожная инфраструктура, социальные объекты, жилые дома.

В завершении встречи губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил главу минстроя России Ирека Файзуллина за внимание к региону и поддержку развития строительной отрасли: "С Министерством строительства РФ у нас налажено по-настоящему командное взаимодействие, все вопросы решаются в рабочем порядке. Коллеги понимают проблемы регионов и помогают решать самые сложные вопросы. Искренне признателен за такую всестороннюю поддержку, за поддержку проектов, реализуемых в Самарской области, особенно в Тольятти".