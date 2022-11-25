Новикомбанк расширяет социальные привилегии по картам

Владельцы социально-платежной карты работника ГК Ростех Новикомбанка могут купить абонемент в крупнейшей сети фитнес клубов World Class и UFC GYM со скидкой 20%.

Новикомбанк последовательно расширяет программу привилегий для держателей карт работника Ростеха. Теперь им доступна значительная скидка на приобретение клубных карт в сети известного бренда World Class. Купить абонемент по льготной цене можно в клубах World Class и World Class Lite, а также UFC GYM (38 клубов в Москве, 4 клуба в Санкт-Петербурге, 1 клуб в Екатеринбурге и в Сочи).

Для получения скидки клиенту необходимо предъявить свою банковскую карту "Мир Премиальная" Новикомбанка и документ, удостоверяющий личность (имя держателя данной карты и паспорта должны совпадать).

"Расширение перечня возможностей и функционала по социально-платежной карте является одним из ключевых направлений работы Новикомбанка в розничном сегменте. Предоставление значимой скидки в крупнейшей сети спортивных клубов подчеркивает нашу активную позицию в области социальной направленности банковских продуктов. Таким образом, социально-платежная карта Новикомбанка позволяет получить доступ к здоровому образу жизни, совмещая приятное и полезное: спорт и экономию денежных средств", — отметил Директор программы "Социально-платежная карта работника ГК Ростех" Новикомбанка Александр Дошлыгин.