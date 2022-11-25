На форуме в Самаре Сбер рассказал о собственной HR-платформе "Пульс"

В Самаре на форуме "HR-решения с экономическим эффектом для бизнеса" выступила HR-директор Поволжского банка Сбербанка Юлия Бунтова. Она рассказала о собственной разработке Сбера, уникальной HR-платформе "Пульс", а также об опыте ее использования в Сбербанке.
В форуме специалисты HR обменялись опытом по выстраиванию системы коммуникации и лояльности внутри компании, обсудили основные тенденции на рынке труда. Юлия Бунтова рассказала о том, как современные технологии влияют на развитие кадрового потенциала сотрудников, а также помогают в управлении бизнесом.
HR-директор Поволжского банка Сбербанка отметила, что одним из наиболее удобных инструментов, который активно используется в Сбере, является специальная платформа "Пульс". Она построена на отечественном ПО, аттестованным ФСТЭК на соответствие требованиям приказа о защите персональных данных. "Пульс" особенно ценен автоматизацией полного цикла ключевых HR-процессов: привлечение, оформление, адаптация, обучение, целеполагание, обратная связь, карьера и развитие, электронные кадровые сервисы, отчётность и др.
В "Пульсе" используются технологии искусственного интеллекта и рекомендательные модели, благодаря которым платформа становится эффективным персональным ассистентом для руководителей, HR-специалистов и каждого сотрудника компании. Платформа адаптирована как для работы с ПК, так и для использования ее на смартфоне или планшете, что делает доступными все HR-сервисы в любое удобное время.
"Чтобы компания успешно работала и развивалась, крайне важна команда, в которой каждый сотрудник будет чувствовать себя комфортно, будет знать свою ценность и ощущать поддержку. В Сбере ведется большая работа с сотрудниками: мы создаем условия, которые позволяют развиваться не только профессионально, но и личностно. И, конечно, нам на помощь приходят современные технологии, которые снимают большую часть рутинных задач с HR-специалистов. Но самое главное, что эти технологии позволяют каждому сотруднику получать доступ ко всем HR-сервисам в любое удобное время с личного смартфона, планшета или компьютера", — отметила HR-директор Поволжского банка Сбербанка Юлия Бунтова.
Напомним, что в этом году Сбер вывел на внешний рынок собственную HR-платформу "Пульс". Платформа награждена многочисленными российскими и международными премиями в области HR и UX/UI: Хрустальная пирамида 2021, Red Dot Design Award 2021, Best For Life Design Award 2021, Digital Leaders Award 2021, IF Design Award 2022.
Последние комментарии
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении
сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны