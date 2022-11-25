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На форуме в Самаре Сбер рассказал о собственной HR-платформе "Пульс"

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на форуме "HR-решения с экономическим эффектом для бизнеса" выступила HR-директор Поволжского банка Сбербанка Юлия Бунтова. Она рассказала о собственной разработке Сбера, уникальной HR-платформе "Пульс", а также об опыте ее использования в Сбербанке.

В форуме специалисты HR обменялись опытом по выстраиванию системы коммуникации и лояльности внутри компании, обсудили основные тенденции на рынке труда. Юлия Бунтова рассказала о том, как современные технологии влияют на развитие кадрового потенциала сотрудников, а также помогают в управлении бизнесом.

HR-директор Поволжского банка Сбербанка отметила, что одним из наиболее удобных инструментов, который активно используется в Сбере, является специальная платформа "Пульс". Она построена на отечественном ПО, аттестованным ФСТЭК на соответствие требованиям приказа о защите персональных данных. "Пульс" особенно ценен автоматизацией полного цикла ключевых HR-процессов: привлечение, оформление, адаптация, обучение, целеполагание, обратная связь, карьера и развитие, электронные кадровые сервисы, отчётность и др.

В "Пульсе" используются технологии искусственного интеллекта и рекомендательные модели, благодаря которым платформа становится эффективным персональным ассистентом для руководителей, HR-специалистов и каждого сотрудника компании. Платформа адаптирована как для работы с ПК, так и для использования ее на смартфоне или планшете, что делает доступными все HR-сервисы в любое удобное время.

"Чтобы компания успешно работала и развивалась, крайне важна команда, в которой каждый сотрудник будет чувствовать себя комфортно, будет знать свою ценность и ощущать поддержку. В Сбере ведется большая работа с сотрудниками: мы создаем условия, которые позволяют развиваться не только профессионально, но и личностно. И, конечно, нам на помощь приходят современные технологии, которые снимают большую часть рутинных задач с HR-специалистов. Но самое главное, что эти технологии позволяют каждому сотруднику получать доступ ко всем HR-сервисам в любое удобное время с личного смартфона, планшета или компьютера", — отметила HR-директор Поволжского банка Сбербанка Юлия Бунтова.

Напомним, что в этом году Сбер вывел на внешний рынок собственную HR-платформу "Пульс". Платформа награждена многочисленными российскими и международными премиями в области HR и UX/UI: Хрустальная пирамида 2021, Red Dot Design Award 2021, Best For Life Design Award 2021, Digital Leaders Award 2021, IF Design Award 2022.

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