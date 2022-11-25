В Самарской губернской думе почтили память Виктора Сазонова

26 ноября председателю Самарской губернской думы в 2001-2018 гг. Виктору Федоровичу Сазонову исполнилось бы 75 лет. Накануне этой даты в областном парламенте прошло мероприятие в память бывшего руководителя думы. Собрались его коллеги, родные и друзья, искренне уважавшие и любившие Виктора Сазонова.

"Виктор Федорович руководил губернской думой четыре созыва, почти 17 лет. Все четыре созыва он избирался от рабочей Безымянки, а это непростая территория. Тем не менее Виктор Федорович неизменно получал поддержку людей, и ему удалось создать очень работоспособную думу. Он очень много работал, работал продуктивно, хорошо знал свой район, людей, умело объединял депутатов. С моей точки зрения, в Самарской области Виктор Федорович Сазонов - это личность. Под его руководством областной парламент стал одним из самых деятельных региональных законодательных органов в стране", - подчеркнул председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников.

Во времена руководства Виктора Сазонова в областном парламенте появились совет представительных органов муниципальных органов, экспертный общественный совет, молодежный парламент. Самарская губернская дума стала площадкой для конструктивного диалога власти и гражданского общества. Эта совместная работа позволила укрепить единое правовое пространство региона, провести масштабную реформу местного самоуправления, законодательно обеспечить создание условий для общественного порядка, принять широкий блок законодательства в социальной сфере.

"Сегодня одновременно и грустный, и светлый день. Мы вспоминаем Виктора Федоровича Сазонова - человека, который много сделал для развития региона. Под его руководством Самарская губернская дума провела большую работу по формированию областного законодательства. Это были непростые годы непрерывных реформ, когда в стране многое менялось и от законодательного органа власти зависело очень многое. Виктор Федорович мог объединить непримиримых оппонентов, разные точки зрения, настроить всех на конструктивный лад, на созидательную работу на благо родного региона", - отметил и.о.губернатора, первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

Депутаты высказали много теплых слов в адрес Виктора Сазонова. Александр Колычев, депутат Самарской губернской думы III–VI созывов, отметил: "Виктор Федорович был руководителем, который сумел набрать сильную команду, при этом слушал каждого. Он создал думающий, творчески мыслящий аппарат, сплотил депутатов, при этом никогда не забывал, что он первый среди равных".

"Более 20 лет я был депутатом Самарской губернской думы и председателем комитета и 17 из них работал в тесном взаимодействии с Виктором Федоровичем Сазоновым. Во многом благодаря его высокому профессионализму и чуткому отношению к людям Самарский регион достойно прошел этот непростой исторический отрезок времени. Работе на благо Самарской области и ее жителей Виктор Федорович посвятил всю свою жизнь", - отметил сенатор РФ от Самарской области Андрей Кислов.

"У Виктора Фёдоровича было особое умение разговаривать с людьми так, что они понимали его аргументацию и принимали его сторону. Он мог договориться со всеми фракциями, депутатами, чтобы конечный результат работы над тем или иным проектом закона был во благо людей", - рассказывает председатель комитета Самарской губернской думы по законодательству, законности и правопорядку VII созыва Екатерина Кузьмичева.

"Он очень любил всех нас, семью, мы всегда были под его присмотром. Вы все хорошо знаете, что он любил жить по полной, участвовал в огромном количестве мероприятий, на эстафетах бежал километры, любил людей и отдавал всего себя работе… Я очень благодарна вам, Геннадий Петрович, губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, всем коллегам Виктора Федоровича за организацию мероприятия. Мы рады, что вы его помните. Пока мы помним, он жив в наших сердцах", - обратилась к участникам встречи дочь Ольга Сазонова.

К юбилею председателя Самарской губернской думы III-VI созывов, почетного гражданина Самарской области Виктора Сазонова в музее областного парламента была обновлена экспозиция. А на интернет-портале думы создана рубрика "К 75-летию со дня рождения. Вспоминая Виктора Сазонова", где размещены фотографии, фильмы и воспоминания о нем.