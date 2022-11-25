В правительстве Самарской области обсудили реализацию региональных проектов нацпроекта "Здравоохранение"

Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочее совещание с региональным министерством здравоохранения по вопросам развития отрасли.
"Нам предстоит обстоятельный разговор по вопросам реализации национального проекта "Здравоохранение". Предлагаю сосредоточиться на показателях", - сказал, открывая совещание, председатель областного правительства.
Национальный проект "Здравоохранение" в настоящее время включает девять региональных проектов (в 2022 году добавлен проект "Модернизация первичного звена здравоохранения"). Все мероприятия нацпроекта направлены на одну глобальную цель - увеличение продолжительности жизни и снижение смертности населения.
"Если говорить о конкретных показателях, то перед нами стоит задача - в 2022 году увеличить ожидаемую продолжительность жизни на шесть месяцев", - сообщил министр здравоохранения Армен Бенян.
Главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Самарской области Ольга Андрофагина сообщила об открытии в сентябре этого года на базе Самарской областной клинической больницы имени Середавина центра управления рисками инфарктов и инсультов, где в круглосуточном режиме проводится мониторинг работы всех сосудистых центров области.
"Мы учли положительный опыт Тольяттинской городской клинической больницы №2 имени Баныкина, где в прошлом году было открыто специализированное отделение нейрореанимации, после чего здесь практически в два раза улучшились показатели больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения. В этом году 17 октября в Чапаевске открыто специализированное отделение нейрореанимации на шесть коек. И по итогам всего одного месяца здесь также заметен результат", - рассказала она. Кроме того, заработало специализированное отделение нейрореанимации в Тольяттинской городской клинической больнице №5.
Отдельно специалист отметила позитивную тенденцию увеличения доли специализированной терапии при ишемическом инсульте - тромболизиса, а также объемов тромбоэкстракций. По итогам работы на текущий момент времени в регионе достигнуто целевое значение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения.
Виктор Кудряшов задал вопрос министру, как в этом году исполняется план оснащения специализированным оборудованием сосудистых центров. Армен Бенян подтвердил, что до конца года соответствующее оборудование поступит в три региональных сосудистых центра и восемь первичных сосудистых отделений.
Главный внештатный специалист кардиолог областного минздрава Дмитрий Дупляков пояснил, что показатели по количеству рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях для нашего региона рассчитывались несколько лет назад, сейчас пациентов с острым коронарным синдромом практически в два раза меньше (около 8,5 тысячи). Каждый из них получает необходимую помощь в полном объеме. Кроме того, в следующем году в Сызрани откроется ЧКВ-центр, где пациентам со стенокардией, ишемией миокарда и острым инфарктом миокарда будут проводить операции с минимально инвазивным вмешательством.
"В целом по инфаркту миокарда в нашем регионе 85% инфарктов миокарда стентируются, эта цифра существенно выше, чем в среднем по Российской Федерации", - отметил Дмитрий Дупляков.
Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отметил, что в нашей области традиционно выстроена работа по активному выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях, на уровне первичного звена. За период 2020-2021 годов, в связи с вынужденной приостановкой плановой диспансеризации и профилактических осмотров, показатель раннего выявления онкозаболеваний значительно снизился, как и в целом по стране.
"На сегодняшний день, с учетом того, что с февраля 2022 года профилактические мероприятия вновь возобновлены, были актуализированы списки в разрезе каждой медицинской организации пациентов, которые не посещали поликлиники в течение последних трех лет. Это позволило нам значительно увеличить долю выявления, и сегодня темп обследований превышает темп спада, который наблюдался во время пандемии", - сообщил он.
Андрей Орлов отметил, что в настоящее время с полной загрузкой работают центры амбулаторной онкологической помощи, которые позволяют снизить нагрузку на онкоцентр и сократить сроки обследования пациентов. Сформированы поименные списки в разрезе каждой формы заболевания. Согласно итогам девяти месяцев, такие центры приняли 32 тысячи человек.
Виктор Кудряшов поручил активизировать информационную кампанию по привлечению граждан к профилактическим медицинским осмотрам, с использованием возможностей социальной рекламы.
"Сегодня мы обсудили только показатели, которые находятся в зоне риска. Понятно, что в целом показателей нацпроекта гораздо больше, и важно по всем не допустить срывов. Хочу сказать, что объемы финансовой поддержки в отрасль здравоохранения поступают в полном объеме, вопросы оснащения медицинских организаций оборудованием, лекарствами, создания дополнительных стимулов для определенных категорий медицинских работников сегодня мы полностью финансово обеспечиваем. По итогам обсуждения стало ясно, что у всех есть понимание, как достичь нужных результатов", - заключил Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.