В Самарской области на охоте погиб врач

В ночь на субботу, 26 ноября, ЧП произошло на охоте в районе Мусорского охотхозяйства. По информации одного из источников, мужчина вылезал через люк автомобиля. В этот момент произошел выстрел. Ранен был в голову медик С. С. Ананикян. Он скончался на месте.

По данным открытых источников, медик с такими инициалами числится в ГКБ-1 в Тольятти. По специальности он уролог.

По данным открытых источников, охотхозяйство "Мусорское" зарегистрировано в Тольятти на ул. Родины, 40. Директором является Геннадий Аникин. Учредители — Алексей Степанов и Андрей Вильчик. Основной вид деятельности охотхозяйства — представление услуг в области животноводства.

По неофициальным данным правоохранителей, сейчас по факту произошедшего назначена проверка. Также предстоит выяснить, не было ли факта браконьерства.