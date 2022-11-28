Появились подробности о гибели врача на охоте в Самарской области

В СУ СКР по Самарской области рассказали о ходе разбирательства по факту гибели в минувшие выходные мужчины на охоте. ЧП произошло в Мусорском охотхозяйстве.
"По предварительным данным, во время охоты мужчина высунулся из люка автомобиля с ружьем. В это время ружье, которое было в руках мужчины, выстрелило. Из-за ранения мужчина погиб. По какой причине произошел выстрел, должна установить экспертиза. Сейчас по факту случившегося проводится проверка", — уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Самарской области по связям со СМИ Елена Шкаева.
Напомним, погиб на охоте медик Симон Аникян. Он работал в тольяттинской горбольнице № 1. По информации "Волга Ньюс", за рулем авто на охоте мог находиться мужчина по фамилии Жиляев. Следователям также предстоит проверить, была ли у охотников лицензия на отстрел животных.
По данным открытых источников, стаж работы Симона Аникяна — 11 лет. В интернете осталось множество добрых отзывов от пациентов.
"Врач замечательный! Спасибо за спасенную жизнь и сохраненные органы! Все доступно и грамотно объясняет. Добра и успехов Вам, Симон Спиридонович!", — писал, в частности, один из пользователей.
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.