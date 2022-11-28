Появились подробности о гибели врача на охоте в Самарской области

В СУ СКР по Самарской области рассказали о ходе разбирательства по факту гибели в минувшие выходные мужчины на охоте. ЧП произошло в Мусорском охотхозяйстве.

"По предварительным данным, во время охоты мужчина высунулся из люка автомобиля с ружьем. В это время ружье, которое было в руках мужчины, выстрелило. Из-за ранения мужчина погиб. По какой причине произошел выстрел, должна установить экспертиза. Сейчас по факту случившегося проводится проверка", — уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Самарской области по связям со СМИ Елена Шкаева.

Напомним, погиб на охоте медик Симон Аникян. Он работал в тольяттинской горбольнице № 1. По информации "Волга Ньюс", за рулем авто на охоте мог находиться мужчина по фамилии Жиляев. Следователям также предстоит проверить, была ли у охотников лицензия на отстрел животных.

По данным открытых источников, стаж работы Симона Аникяна — 11 лет. В интернете осталось множество добрых отзывов от пациентов.

"Врач замечательный! Спасибо за спасенную жизнь и сохраненные органы! Все доступно и грамотно объясняет. Добра и успехов Вам, Симон Спиридонович!", — писал, в частности, один из пользователей.