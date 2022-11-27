Гандбольная "Лада" проиграла "Ростов-Дону" "очко"

В своем 14-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2022/23" в Ростове-на-Дону "Лада" уступила "Ростов-Дону" — 32:33 (15:15).

Самой крупной за последние пять лет победой над дончанками (30:25), одержанной в прошлую пятницу, тольяттинки наполнились жаждой доказать на ростовской площадке неслучайность этого успеха.

Все шло к тому, что цель будет достигнута уже здесь и сейчас. Козыри волжанок на вступительном отрезке выглядели очень убедительно. Тайм-аут, запрошенный Эдуардом Кокшаровым по прошествии восьми минут, это только подтверждал. Хозяйки "горели" — 2:5. Но больше других терроризировавшая их Валерия Кирдяшева все не успокаивалась.

В очередной тольяттинской атаке она реализовала свой четвертый бросок из четырех. Далее Юлия Кунцевич совершила третий сэйв с начала матча, и наши оторвались еще дальше — 2:6.

Более острый кризис наступил на финише первого тайма, совпав с выходом на площадку Галины Габисовой, которая не раз уже доказывала, что "Лада" для нее — особенный клиент.

Отразив три броска из четырех, первый номер ростовчанок дал своей команде в первый раз с начала матча вырваться вперед — 13:12. Правда, Кирдяшева с нею все еще успешно справлялась, отгрузив до перерыва три мяча. Могла забить четвертый, и тогда мы получили бы перед антрактом минимальный перевес. Но Габисова пушечный "выстрел" левой рукой отбила, после чего довольно долго было видно, что мощный удар для ее не вполне здорового плеча даром не прошел. Однако после перерыва она продолжила играть. И первое, что пережила — гол от Ольги Фоминой, который вновь вывел наших вперед. А вскоре подоспел отрезок продолжительностью в семь минут, шесть из которых "Лада" провела в меньшинстве. Но умудрилась за это время, меняя в нападении голкипера на полевого игрока, не только удержать плюсовую разницу, но и довести ее до трех мячей.

Кокшаров срочно запросил тайм-аут по прошествии десяти минут с начала второй половины игры. Однако следующий гол вновь-таки забила "Лада", а точнее — Фомина. Фора в нашу пользу доросла до "плюс пяти", и оставалась таковой почти за полтайма до конца.

В заключительные две с половиной минуты, до наступления которых счет еще оставался равным, гости схлопотали две прямые дисквалификации. И если красную карточку Кирдяшевой, которая не самым мягким образом обошлась с летящей к нашим рубежам Кристиной Кожокарь, оспорить сложно, то эпизод с Ириной Никитиной заслуживает тщательного разбирательства компетентных специалистов на самых судейских верхах.

Кожокарь до этого семь раз с "точки" не промахивалась. Забила и восьмой пенальти, который оказался победным. За оставшиеся тринадцать секунд добиться успеха не удалось. Валерия Ганичева, правда, все же проатаковала, но Анастасия Казьменко, правильно заняв позицию, пробить себя не дала.