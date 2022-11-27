Гандбольная "Лада" проиграла "Ростов-Дону" "очко"

В своем 14-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2022/23" в Ростове-на-Дону "Лада" уступила "Ростов-Дону" — 32:33 (15:15).
Самой крупной за последние пять лет победой над дончанками (30:25), одержанной в прошлую пятницу, тольяттинки наполнились жаждой доказать на ростовской площадке неслучайность этого успеха.
Все шло к тому, что цель будет достигнута уже здесь и сейчас. Козыри волжанок на вступительном отрезке выглядели очень убедительно. Тайм-аут, запрошенный Эдуардом Кокшаровым по прошествии восьми минут, это только подтверждал. Хозяйки "горели" — 2:5. Но больше других терроризировавшая их Валерия Кирдяшева все не успокаивалась.
В очередной тольяттинской атаке она реализовала свой четвертый бросок из четырех. Далее Юлия Кунцевич совершила третий сэйв с начала матча, и наши оторвались еще дальше — 2:6.
Более острый кризис наступил на финише первого тайма, совпав с выходом на площадку Галины Габисовой, которая не раз уже доказывала, что "Лада" для нее — особенный клиент.
Отразив три броска из четырех, первый номер ростовчанок дал своей команде в первый раз с начала матча вырваться вперед — 13:12. Правда, Кирдяшева с нею все еще успешно справлялась, отгрузив до перерыва три мяча. Могла забить четвертый, и тогда мы получили бы перед антрактом минимальный перевес. Но Габисова пушечный "выстрел" левой рукой отбила, после чего довольно долго было видно, что мощный удар для ее не вполне здорового плеча даром не прошел. Однако после перерыва она продолжила играть. И первое, что пережила — гол от Ольги Фоминой, который вновь вывел наших вперед. А вскоре подоспел отрезок продолжительностью в семь минут, шесть из которых "Лада" провела в меньшинстве. Но умудрилась за это время, меняя в нападении голкипера на полевого игрока, не только удержать плюсовую разницу, но и довести ее до трех мячей.
Кокшаров срочно запросил тайм-аут по прошествии десяти минут с начала второй половины игры. Однако следующий гол вновь-таки забила "Лада", а точнее — Фомина. Фора в нашу пользу доросла до "плюс пяти", и оставалась таковой почти за полтайма до конца.
В заключительные две с половиной минуты, до наступления которых счет еще оставался равным, гости схлопотали две прямые дисквалификации. И если красную карточку Кирдяшевой, которая не самым мягким образом обошлась с летящей к нашим рубежам Кристиной Кожокарь, оспорить сложно, то эпизод с Ириной Никитиной заслуживает тщательного разбирательства компетентных специалистов на самых судейских верхах.
Кожокарь до этого семь раз с "точки" не промахивалась. Забила и восьмой пенальти, который оказался победным. За оставшиеся тринадцать секунд добиться успеха не удалось. Валерия Ганичева, правда, все же проатаковала, но Анастасия Казьменко, правильно заняв позицию, пробить себя не дала.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!