16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области обнаружены 24 нелегальных кредитора В реестр кредиторов Оганесяна добавили 560 млн руб., вынесенных из "Ак Банка" В Самарской области определили победителей чемпионата финансовых компетенций Банк России опубликовал очередной выпуск доклада об экономике регионов страны Банк "Открытие" повысил доходность по вкладам

Банки Финансы

ПСБ провел онлайн-форум финансовой грамотности "Просто Капитал" для 1,5 млн слушателей

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ПСБ 26 ноября провел в онлайн-формате II Российский Форум по финансовой грамотности "Просто капитал". В конгресс-центре гостиничного комплекса "ПСБ Патриот", построенного банком в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот", эксперты и специалисты отрасли обсудили наиболее актуальные вопросы финансового благополучия, дали рекомендации по вопросам управления личным бюджетом, финансовой безопасности, инвестиционной активности и многое другое.

К трансляции присоединилось почти 1,5 млн слушателей из различных уголков России.

Программа форума была разделена на три трека с тем, чтобы охватить максимальный перечень тем, направленных на повышение уровня финансовой грамотности среди граждан России.

Так, беседа "Трека для всех", организованного для широкого круга лиц, затронула такие темы, как редизайн финансового пространства семьи, финансовая оптимизация на пенсии, воспитание у детей разумного отношения к финансам, а также безопасность семейных финансов в условиях кризиса.

На "Треке для бизнеса и инвесторов" эксперты обсудили текущую ситуацию на финансовых рынках и методы принятия торговых решений на рынке акций, управленческие технологии развития бизнеса в условиях экономической турбулентности, формы и программы финансовой поддержки предпринимателей и альтернативные источники финансирования, актуальные тренды рынка коллективных инвестиций и многое другое.

Дискуссия в рамках "Трека поддержки и развития" развернулась вокруг специальных мер поддержки военнослужащих и мобилизованных граждан, надёжности российских банков и их работы в условиях санкций, ипотеки как инвестиционного инструмента и вклада в будущее, а также финансовой безопасности — как не стать жертвой мошенников, и др.

Среди спикеров на форуме выступили представители ПСБ — вице-президент, директор департамента по работе с Министерством обороны и компаниями рыночных отраслей Константин Орчаков, директор департамента стратегии Сергей Погребняк, старший вице-президент, директор по внешним связям Вера Подгузова, начальник управления ипотечных продаж Татьяна Чернышева, ректор Академии ПСБ Алексей Нечаев, а также эксперты и профессионалы в области финансовой грамотности.

Как отметила Вера Подгузова: "Мы второй раз проводим форум по финансовой грамотности "Просто Капитал", и по итогам основного дня мы ещё раз получили подтверждение актуальности и востребованности проведения мероприятия с такой повесткой в режиме онлайн для всей страны. Сегодня, в непростых экономических условиях, людям необходимы дополнительные знания по сохранению и приумножению своих доходов, а также грамотному и профессиональному распределению доходов своих компаний, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Форум также направлен на экономическое развитие регионов, так как без финансовой грамотности невозможно социально-экономическое благополучие как каждого человека в отдельности, так и развитие всего предпринимательского сообщества, что является крайне важным в текущий момент".

Архив видеозаписей со всех треков онлайн-форума "Просто Капитал" будет доступен на сайте prostokapital.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4