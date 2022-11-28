Стройплощадку под строительство метро в Самаре расширят до ул. Первомайской

В ближайший месяц строительную площадку в зоне метростроя на улицах Полевой и Ново-Садовой планируют расширить до ул. Первомайской. В целях минимизации неудобств для жителей частично откроется движение на соседних улицах, где сейчас действуют временные ограничения. Об этом заявил заместитель генерального директора "ВТС Метро" Пётр Проворов.

Петр Проворов сообщил, что за последнюю неделю в зоне метростроя приступили к выносу водовода, занялись переустройством ливневой канализации — уложено более 30 метров новых труб диаметром 1 400 миллиметров. Параллельно выносятся кабельные линии — телефонный и электрический кабели.

"Присоединения к действующим коммуникациям будут на заключительном этапе работ на инженерных сетях, а пока организованы все необходимые подготовительные мероприятия. Осуществляются строительно-монтажные работы, ведется устройство футляров", — рассказал заместитель гендиректора "ВТС Метро".

Перед следующим этапом работ утверждается новая временная схема организации дорожного движения.

"Планируем, что в дальнейшем для движения останется свободной одна полоса проезжей части улицы Ново-Садовой — она будет работать на въезд в город со стороны улицы Первомайской. По прямому ходу Ново-Садовой автомобили будут следовать на улицу Полевую. Выезд на нее будет возможен с правосторонним поворотом. Также прорабатывается вопрос открытия до трех полос движения по улице Полевой, если ехать вверх от улицы Галактионовской в сторону проспекта Ленина. Кроме того, откроется поворот с улицы Самарской на улицу Полевую для движения к проспекту Ленина", — пояснил первый замглавы Самары Владимир Василенко.

Помимо этих вопросов, на совещании в мэрии, которое с участием региональных профильных служб провел первый вице-мэр Самары, обсуждалось строительство водопроводной камеры на осевой улицы Вилоновской. На улице Рабочей возле зоны строительства метрополитена в ближайшее время поручено разместить необходимые дорожные знаки для ограничения парковки — в этой локации будет работать эвакуатор. Участок должен быть свободен — это крайне важно для беспрепятственного подъезда строительной техники и подвоза материалов. Скрупулезно подошли и к вопросу выноса инженерных коммуникаций на перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской. В ходе диалога пришли к общему мнению о том, что перекрытие в этой локации все-таки потребуется. Однако, оно будет минимальным по времени — на 3-4 дня. Это затронет в основном организацию трамвайного сообщения.

"Но это — вопрос будущего. В любом случае тотального закрытия до завершения строительства метрополитена точно не будет, — заверил Владимир Василенко. — Ограничение движения планируем ввести штатно и, скорее всего, под выходные, когда нет интенсивного транспортного потока, как в будни".

Согласно заключенному договору подрядчик приступает непосредственно к строительству новой станции метро. Напомним, что станционный комплекс расположится на улице Галактионовской. Предстоит разработка котлована для старта работы щита и проходки между станциями "Театральная" и "Алабинская".

"Трудиться нужно будет во встречных направлениях. По одному тоннелю у нас старт с "Театральной" в сторону "Алабинской". Что же касается другого тоннеля, то мы развернем работы в направлении "Театральной", — добавил Петр Проворов.

Монтаж щита рассчитывают произвести в первом квартале 2023 года, чтобы во втором квартале тоннелепроходческий комплекс уже работал на полную мощность — прокладывал горизонтальный тоннель.