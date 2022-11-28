Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков

В пятницу, 25 ноября, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с управляющим партнером ГК "ФСК Регион", генеральным директором ООО "ФСК Регион" Алексеем Алмазовым и управляющим директором по инвестициям ГК "Самолет" Михаилом Мартыненко. В совещании также приняли участие представители администрации городского округа Самара, регионального министерства строительства, ГУП Самарской области "ТеррНИИгражданпроект".

Участники встречи обсудили перспективные проекты в сфере жилищного строительства. Напомним, ранее, в рамках Санкт-Петербургского экономического форума, состоялось первое обсуждение девелоперских проектов массовой застройки на территории Самарской области, в которых могли бы принять участие "ФСК Регион" и ГК "Самолет". Обе группы входят в пятерку крупнейших строительных компаний страны.

Правительство региона представило девеллоперам предложения по перспективным площадкам, они были проработаны, и консорциум двух холдингов подтвердил заинтересованность в сотрудничестве с регионом в реализации проектов массовой застройки.

"Наш регион, безусловно, привлекателен для работы крупных строительных компаний. У нас стабильно высокие показатели по вводу жилья, мы оказываем содействие инвесторам в решении всех административных вопросов, оформлении земельных участков, подключении к инженерным сетям. Мы традиционно находимся в десятке субъектов с наиболее привлекательным инвестиционным климатом. Важно, что на протяжении ряда лет у нас наблюдается стабильный миграционный прирост: к нам приезжают из других регионов и ближнего зарубежья. Мы активно используем все механизмы получения федеральной поддержки. Наш регион привлек наибольший объем средств в рамках инфраструктурных кредитов, средств ФНБ на модернизацию инженерной инфраструктуры. У нас огромный опыт работы в рамках государственно-частного партнерства. Сегодня в регионе реализуются концессионные соглашения на общую сумму более 180 млрд рублей", — подчеркнул, открывая совещание, Виктор Кудряшов.

"Мы видим, как развивается Самарский регион: и по вводу жилья, и по развитию транспортной инфраструктуры, и по развитию экономической ситуации, комфортной городской среды. Нам, как федеральному застройщику, интересно работать в регионе, который заинтересован в развитии территории", — отметил Алексей Алмазов.

Представители консорциума сообщили, что, по предварительным оценкам, объем жилья, который могут построить в Самарской две кампании, составляет около миллиона квадратных метров. Рассматриваются два участка предполагаемой застройки: территория возле стадиона "Солидарность Самара Арена" и стрелка реки Самара. Кроме того, "ФСК Регион" и ГК "Самолет" готовы приять участие в аукционах в рамках реализации проектов комплексного развития территорий. Напомним, программа комплексного развития была утверждена решением президента Российской Федерации Владимира Путина. КРТ позволит преобразить старые кварталы в новые комфортные современные жилые комплексы с продуманными общественными пространствами для спорта, прогулок и проведения досуга, с хорошей транспортной доступностью и развитой социальной инфраструктурой, именно с реализацией этой программы связывают будущее городов. Программа КРТ в равной степени защищает права застройщиков и собственников жилья, которым гарантированно предоставят другие квартиры.

Администрацией города Самары сформированы 17 лотов-предложений для инвесторов на комплексную застройку территорий, это 26 кварталов общей площадью 143,76 гектаров. Семь аукционов планируется провести до конца текущего года.

Виктор Кудряшов подчеркнул, что Правительство области готово всемерно поддерживать реализацию проектов в сфере жилищного строительства с помощью различных механизмов поддержки: это и включение в федеральную программу "Стимул", и субсидии из областного бюджета на строительство квартальных дорог, и создание инженерной инфраструктуры.

Участники совещания пришли к решению о создании рабочей группы по реализации совместных проектов и подготовке документа о сотрудничестве между регионом и консорциумом компаний.

"В Самарской области много сильных, ответственных застройщиков, которые реализуют масштабные и сложные в исполнении проекты. Вместе с тем, мы заинтересованы в развитии здоровой конкуренции, внедрении новых практик и передового опыта. Уверен, что к следующей нашей встрече наши идеи и намерения претворятся в конкретные проекты, которые мы вместе реализуем на благо Самарской области", — подвел итоги Виктор Кудряшов.