Россельхозбанк принял участие в презентации "Винного гида России-2022"

Одним из ключевых событий Российского винодельческого форума, который прошёл в Москве 24 и 25 ноября, стала презентация "Винного гида России-2022". Он объединил в себе лучшие вина России в категории до 1000 рублей и был подготовлен при поддержке Россельхозбанка.

"Объём инвестиций банка в винодельческую отрасль превышает 20 млрд рублей, но мы видим свою роль не только в финансировании. Нам нравится решать креативные задачи по продвижению российского вина. Вопрос популяризации не менее важен, чем своевременно выданный кредит, и винный гид Роскачества отлично с этим справляется. Мы рады быть причастными к созданию такого важного для потребителей гида и будем искать новые возможности для продвижения российского вина на внутреннем и международном рынках", — заявил заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

По его словам, РСХБ планирует проводить специальные мероприятия для виноделов в рамках традиционных фестивалей фермерской продукции Своё, которые проводятся в разных городах России и пользуются большой популярностью у посетителей.

"Винный гид России", организованный при поддержке Минсельхоза России, Минпромторга России и АО "Россельхозбанк" является одним из инструментов поддержки и развития российской винной отрасли, в том числе в части формирования у потребителей позитивного имиджа российского вина, как качественного продукта, отвечающего самым высоким стандартам международного уровня. Проект реализуется при активной поддержке и непосредственном участии Банка (с 2020 года), что, в свою очередь, служит достижению стратегических целей и задач РСХБ, а также способствует формированию имиджа ведущей отраслевой кредитной организации.

Новое издание гида доступно по ссылке.