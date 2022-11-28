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Баскетбол Спорт

Баскетболистки "Самары" - обладательницы Кубка России по баскетболу 3х3

ЕКАТЕРИНБУРГ. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувшие выходные в Екатеринбурге завершился розыгрыш Кубка России по баскетболу 3×3. В соревнованиях приняли участие 48 команд — 32 мужских и 16 женских.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

В женском турнире победительницами стала команда "Самара" (Ирина Архипова, Кристина Евсейчева, Яна Митрофанова, Анастасия Ушкалова). Волжанки в финале обыграли столичную команду "Матрешки" со счетом — 22:9, реализовав 7 дальних бросков из 12 (соперницы — только 1 из 10). Тренируют команду Сергей Чикалкин, Дмитрий Приходько и Александр Ерофеев. Для нашей команды — это третий кубковый трофей подряд — после побед в Кубке и Суперкубке России в 2021 году.

"Конечно, в Екатеринбург мы ехали за победой. И я рад, что девушки смогли оправдать эти ожидания. Мы наполовину обновили прошлогодний состав — и опытные Ирина Архипова и Анастасия Ушкалова отлично вписались в команду с Яной Митрофановой и Кристиной Евсейчевой, уже побеждавшими в Кубке год назад. Формат турнира, когда "Самара" стартовала сразу с четвертьфинала, не давал нашей команде права на ошибку — и девчонки не подвели, все три матча играя собранно и хладнокровно, но при этом еще и зрелищно, — отмечает Сергей Чикалкин, главный тренер команд "Самара 3×3". — Хочу поблагодарить команду, готовивших ее тренеров и весь наш клуб за создание условий для подготовки к такому важному турниру. И надеюсь, этот успех придаст нам заряд уверенности на весь сезон".

Мужская команда "Самара" завершила борьбу на стадии четвертьфинала. Матчи за Кубок России прошли на крытых площадках, сооруженных в здании крупного торгового центра столицы Урала, уже принимавшего один из этапов чемпионата страны.

Напомним, что баскетбол 3×3 дебютировал в олимпийской программе в 2021 году на летних Играх в Токио. В Японии мужская и женская сборные России завоевали серебряные награды. Сегодня дисциплина 3×3 продолжает активно развиваться в России. Кубок страны в Екатеринбурге стал очередным крупным турниром.

В Самарской области высокие спортивные достижения стали возможны благодаря личному вниманию губернатора Дмитрия Азарова к развитию спорта на территории нашей области. В 63 регионе ежегодно проводятся массовые турниры, которые приобщают жителей губернии к систематическим занятиям физической культурой и спортом, что является главной целью национальных проектов. Среди них — Лига Губернатора Самарской области по баскетболу 3×3, "Samara Open" памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева, "Оранжевый мяч" и другие.

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

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Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

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Молодцы! Красные крылья так держать!

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