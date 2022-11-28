Экс-начальника ОГИБДД Пестравского района отпустили на свободу из-за неправильно прочитанного приговора

В Самарской области суд освободил обвиненного во взятках экс-гаишника из-за нарушения бюрократической процедуры, сообщает "КП-Самара".

Напомним, события, в связи с которыми Кудряшов подвергся уголовному преследованию, произошли в ноябре и декабре 2020 г., когда он, будучи начальником О ГИБДД О МВД России по Пестравскому району, по версии следствия, в два этапа получил от директора коммерческой организации взятку в виде денег в размере 180 тыс. руб. за беспрепятственный проезд через территорию района большегрузов.

31 марта приговором Красноармейского районного суда Самарской области Кудряшов признан виновным, и ему назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбытием в колонии строгого режима. Также на него наложили штраф в 3,6 млн руб., лишили специального звания "капитан полиции" и права в ближайшие три года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в системе правоохранительных органов.

Адвокаты Кудряшова с приговором не согласились и подали апелляцию. Они утверждали, что это не взятка в крупном размере, а череда мелких взяток — от 8 до 10 тыс. руб. за машину. Кроме того, адвокаты уверяли, что их подзащитный и вовсе не взяточник, а мошенник, так как деньги с "клиента" брал, но никаких действий для того, чтобы выполнить обещанные услуги, не предпринимал. Более того, Кудряшов якобы так испугался содеянного, что выкинул взятку за забор.

В итоге в конце прошлой недели Самарский областной суд отменил решение суда первой инстанции.

Как выяснилось, основанием для отмены приговора стали огрехи в бюрократической процедуре — нарушение тайны совещательной комнаты и не соответствие устного приговора письменному. Евгения Кудряшова освободили в зале суда. Однако обвинения с него не сняты — дело отправлено на пересмотр в суд первой инстанции.