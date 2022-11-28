Экс-начальника ОГИБДД Пестравского района отпустили на свободу из-за неправильно прочитанного приговора

В Самарской области суд освободил обвиненного во взятках экс-гаишника из-за нарушения бюрократической процедуры, сообщает "КП-Самара".
Напомним, события, в связи с которыми Кудряшов подвергся уголовному преследованию, произошли в ноябре и декабре 2020 г., когда он, будучи начальником О ГИБДД О МВД России по Пестравскому району, по версии следствия, в два этапа получил от директора коммерческой организации взятку в виде денег в размере 180 тыс. руб. за беспрепятственный проезд через территорию района большегрузов.
31 марта приговором Красноармейского районного суда Самарской области Кудряшов признан виновным, и ему назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбытием в колонии строгого режима. Также на него наложили штраф в 3,6 млн руб., лишили специального звания "капитан полиции" и права в ближайшие три года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в системе правоохранительных органов.
Адвокаты Кудряшова с приговором не согласились и подали апелляцию. Они утверждали, что это не взятка в крупном размере, а череда мелких взяток — от 8 до 10 тыс. руб. за машину. Кроме того, адвокаты уверяли, что их подзащитный и вовсе не взяточник, а мошенник, так как деньги с "клиента" брал, но никаких действий для того, чтобы выполнить обещанные услуги, не предпринимал. Более того, Кудряшов якобы так испугался содеянного, что выкинул взятку за забор.
В итоге в конце прошлой недели Самарский областной суд отменил решение суда первой инстанции.
Как выяснилось, основанием для отмены приговора стали огрехи в бюрократической процедуре — нарушение тайны совещательной комнаты и не соответствие устного приговора письменному. Евгения Кудряшова освободили в зале суда. Однако обвинения с него не сняты — дело отправлено на пересмотр в суд первой инстанции.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.