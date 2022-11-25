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Суды Происшествия

Отменен приговор экс-начальнику ОГИБДД Пестравского района

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 24 ноября, апелляционная инстанция Самарского областного суда, рассмотрев жалобу, отменила приговор Красноармейского районного суда экс-начальнику О ГИБДД О МВД России по Пестравскому району Евгению Кудряшову, обвиняемому в получении взятки, сообщили в облсуде.

Напомним, что события, в связи с которыми Кудряшов подвергся уголовному преследованию, произошли в ноябре и декабре 2020 г., когда он, будучи начальником О ГИБДД О МВД России по Пестравскому району, по версии следствия, в два этапа получил от директора коммерческой организации взятку в виде денег в размере 180 тыс. руб. за беспрепятственный проезд через территорию района большегрузов.

31 марта приговором Красноармейского районного суда Самарской области Кудряшов признан виновным  и ему назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбытием в колонии строгого режима. Также на него наложили штраф в 3,6 млн руб., лишили специального звания "капитан полиции" и права в ближайшие три года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в системе правоохранительных органов.

Меру пресечения ему изменили с домашнего ареста на заключение под стражу. Данный приговор был обжалован.

Как рассказали корреспонденту Волга Ньюс в Самарском областном суде, 24 ноября, рассмотрев жалобу, апелляционная инстанция отменила приговор Кудряшову и направила уголовное дело на новое разбирательство обратно в районный суд. Мера пресечения ему была изменена на домашний арест.

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Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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