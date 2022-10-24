Экс-глава ОГИБДД Пестравского района пытается обжаловать приговор за взятки

Экс-начальник О ГИБДД О МВД России по Пестравскому району Евгений Кудряшов, осужденный за взятки с большегрузов, подал апелляцию, чтобы обжаловать приговор, сообщает "КП-Самара". Рассмотрение уголовного дела началось в Самарском областном суде.

Напомним, Евгения Кудряшова осудили за получение взятки в крупном размере. По версии следствия, в ноябре и декабре 2020 г. он в два этапа получил от директора самарской организации, занимающейся грузоперевозками, взятку в размере 180 тыс. рублей. Деньги предназначались за беспрепятственный проезд большегрузов через территорию Пестравского района.

Как стало известно в суде, бывшему сотруднику ГИБДД предлагали взятку за пропуск машин с перевесом от 8-10 тыс. руб. за каждую. При этом все разговоры с Кудряшовым взяткодатели записывали.

Районный суд с доводами следствия согласился и признал бывшего полицейского виновным в получении взятки в крупном размере. Ему назначили наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 3,6 млн рублей.

Однако адвокаты осужденного полицейского с таким приговором не согласились и подали апелляцию. Защитник бывшего сотрудника полиции считает, что ему нельзя инкриминировать взятку в особо крупном размере, ведь он получал от 8 до 10 тыс. руб. за пропуск конкретной машины с конкретными госномерами, а, следовательно, это несколько эпизодов получения мелкой взятки. Также адвокаты обвиняемого считают, что это преступление вообще можно считать мошенничеством, ведь за полученные деньги их подзащитный никаких действий не предпринимал и не собирался предпринимать. По словам, адвоката, его клиент испугался содеянного и выкинул полученную взятку за забор.

"Однажды мне позвонили сказали, что конкретную машину задержали, я позвонил инспектору и узнал, что никаких нарушений не допущено. Я сказал пропустить эту машину", — рассказал бывший сотрудник ГИБДД.

Допрошенные инспектора ДПС пояснили, что в интересующий следствие период от Кудряшова указаний не поступало, и работали они в общем порядке. Таким образом, по мнению адвоката, Кудряшов просто присвоил переданные взяткодателем деньги.

Согласится ли суд с этими доводами и удастся ли мздоимцу смягчить наказание, пока неизвестно.