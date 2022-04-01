Экс-начальник ОГИБДД Пестравского района приговорен к 7,5 годам заключения и крупному штрафу

В четверг, 31 марта, Красноармейским районным судом вынесен приговор в отношении экс-начальника О ГИБДД О МВД России по Пестравскому району гражданину К., виновного в получении взятки в крупном размере, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил прокурор Красноармейского района Роман Суханкин.
Как пояснил представитель надзорного ведомства, события произошли в ноябре и декабре 2020 г., когда начальник О ГИБДД О МВД России по Пестравскому району К. в два этапа получил от директора коммерческой организации взятку в виде денег в размере 180 тыс. руб. за беспрепятственный проезд через территорию района большегрузов.
"Приговором Красноармейского районного суда Самарской области К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ и ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки в сумме 3,6 млн руб., с лишением в течении 3 лет права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в системе правоохранительных органов, а также с лишением специального звания "капитан полиции", — пояснил Роман Суханкин.
Прокурор района отметил, что меру пресечения К. с домашнего ареста изменили на заключение под стражу.
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В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.