Экс-начальник ОГИБДД Пестравского района приговорен к 7,5 годам заключения и крупному штрафу

В четверг, 31 марта, Красноармейским районным судом вынесен приговор в отношении экс-начальника О ГИБДД О МВД России по Пестравскому району гражданину К., виновного в получении взятки в крупном размере, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил прокурор Красноармейского района Роман Суханкин.

Как пояснил представитель надзорного ведомства, события произошли в ноябре и декабре 2020 г., когда начальник О ГИБДД О МВД России по Пестравскому району К. в два этапа получил от директора коммерческой организации взятку в виде денег в размере 180 тыс. руб. за беспрепятственный проезд через территорию района большегрузов.

"Приговором Красноармейского районного суда Самарской области К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ и ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки в сумме 3,6 млн руб., с лишением в течении 3 лет права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в системе правоохранительных органов, а также с лишением специального звания "капитан полиции", — пояснил Роман Суханкин.

Прокурор района отметил, что меру пресечения К. с домашнего ареста изменили на заключение под стражу.