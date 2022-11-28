Пьяный самарец ранил ножом подростка и его мать

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Следственным отделом по Кировскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух лиц), сообщает пресс-служба ведомства.