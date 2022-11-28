Пьяный самарец ранил ножом подростка и его мать

Следственным отделом по Кировскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух лиц), сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, 25 ноября 2022 г. вечером пьяный мужчина во время ссоры ранил ножом 15-летнего родственника сожительницы и его 45-летнюю мать.
Подростку причинено ранение поясничной области. Женщина отделалась резаной раной руки и смогла выхватить нож у мужчины.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
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