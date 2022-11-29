16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области обнаружены 24 нелегальных кредитора В реестр кредиторов Оганесяна добавили 560 млн руб., вынесенных из "Ак Банка" В Самарской области определили победителей чемпионата финансовых компетенций Банк России опубликовал очередной выпуск доклада об экономике регионов страны Банк "Открытие" повысил доходность по вкладам

Банки Финансы

ВТБ в Самаре нарастил кредитный портфель корпоративного бизнеса на 20%

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По итогам работы за 9 месяцев 2022 года кредитный портфель корпоративного бизнеса ВТБ в Самарской области увеличился на 20%. На 1 октября он превысил 100 млрд рублей. Гарантийный портфель подразделения за отчетный период также вырос на 20% до 23 млрд рублей.

Наибольший рост кредитного портфеля зафиксирован в сегменте крупного бизнеса. За отчетный период он увеличился на 21%, до 57 млрд рублей.

Портфель кредитов компаний среднего и малого бизнеса с начала года вырос на 17%, до 46 млрд рублей. Наибольшую долю в портфеле — 41% — занимают предприятия жилищного и коммерческого строительства. На агропромышленный комплекс приходится 14%. Лидером по приросту кредитного портфеля являются предприятия торговли — с января по сентябрь он увеличился почти вдвое. На 13% увеличился портфель компаний нефтегазовой отрасли.

ВТБ в Самарской области активно участвует в реализации программ государственной поддержки бизнеса. Сегодня на льготные программы приходится более трети кредитного портфеля СМБ. За девять месяцев 2022 года основной объем кредитных соглашений с бизнес-структурами Самарской области банк заключил именно в рамках программ господдержки, благодаря которым предприниматели могут привлекать доступное финансирование гораздо выгоднее, чем по рыночным ставкам. С начала года их объём составил почти 20 млрд рублей. Наиболее востребованными у бизнеса региона являются программы № 629 Минстроя РФ (поддержка жилой стройки), № 393 Минпромторга РФ (поддержка системообразующих предприятий отрасли), № 1528 и № 375 Минсельхоза РФ (поддержка аграрного сектора).

В этом году ВТБ запустил новые продукты и сервисы для поддержки предпринимателей в новых экономических условиях. Это бизнес-карты "Мир", сервис приема оплаты по QR-кодам СБП в приложении ВТБ Бизнес Lite, бесплатная подписка на бизнес-сервисы "Юрист24", "Конструктор документов" и "Цифровая бухгалтерия".

"Мы постоянно совершенствуем свою продуктовую линейку для бизнеса, максимально адаптируя её под задачи клиентов. Ориентация на потребности предпринимателей и индивидуальный подход к решению их бизнес-задач позволяет нам строить долгосрочные и доверительные отношения, сохранять существующих клиентов и активно привлекать новых. За девять месяцев текущего года клиентская база СМБ выросла еще на 4,3 тысячи новых компаний, которые оказали нам доверие и выбрали ВТБ в качестве своего обслуживающего банка", — прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4