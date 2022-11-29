Из-за провала асфальта на ул. Куйбышева автобусы следуют в объезд

Во вторник, 29 ноября, произошел провал асфальта на перекрестке ул. Куйбышева/ул.Комсомольская в направлении Хлебной площади.
Автобусы маршрутов №№ 5Д, 17,32 идут в объезд по ул. Пионерская — ул. Алексея Толстого — ул. Крупской в направлении из города.
Автобусы маршрутов №№ 24,37,47 объезжают по ул. Пионерская — ул. Алексея Толстого — ул. Крупской в направлении города, сообщает городской дептранспорта.
Последние комментарии
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.