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Общество

Из-за провала асфальта на ул. Куйбышева автобусы следуют в объезд

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 29 ноября, произошел провал асфальта на перекрестке ул. Куйбышева/ул.Комсомольская в направлении Хлебной площади.

Автобусы маршрутов №№ 5Д, 17,32 идут в объезд по ул. Пионерская — ул. Алексея Толстого — ул. Крупской в направлении из города.

Автобусы маршрутов №№ 24,37,47 объезжают по ул. Пионерская — ул. Алексея Толстого — ул. Крупской в направлении города, сообщает городской дептранспорта. 

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