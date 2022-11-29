В Ставропольском районе задержан подозреваемый в убийстве трех косуль

В ноябре в полицию Тольятти поступило сообщение от местного жителя, который обнаружил на своем свежевспаханном поле следы протекторов. Пройдя по ним, тольяттинец в овраге на 23 км дороги "Тольятти- Хрящевка" обнаружил останки трех косуль.

Полицейские изъяли следы протекторов шин, предположительно внедорожника, головы и ноги животных, фрагменты ткани со следами бурого цвета, похожими на кровь.

Департамент охоты и рыболовства по Самарской области предоставил документы, согласно которым, причиненный охотничьим ресурсам ущерб от гибели трех особей животного составляет 120 тыс. рублей, что является крупным размером.

Отделением дознания ОМВД России по Красноярскому району по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба), возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска установили наличие камер видеонаблюдения, расположенных на указанном участке трассы, изъяли и изучили записи. Данные 35 владельцев проезжавшего автотранспорта, со схожими изъятым протекторами шин, сравнили с данными владельцев охотничьего оружия.

Подозреваемым стал 72-летний житель Самарской области. Он был задержан по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Пенсионер пояснил полицейским, что охотился без лицензии на данный вид животных, хотя и знал, что это противозаконно, после чего разделал туши, мясо забрал, а останки выкинул в овраг.

По месту проживания местного жителя сотрудниками полиции обнаружено и изъято принадлежащее ему оружие и патроны, хранящиеся в установленном законом порядке.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.