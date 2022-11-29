АО "Транснефть - Приволга" реконструировало и ввело в эксплуатацию участки переходов магистрального нефтепровода (МН) Бугуруслан — Сызрань через малые водотоки — реку Егинская и ручей Ключи в Похвистневском районе Самарской области и перехода через безымянный ручей в Бугурусланском районе Оренбургской области. Заменены три участка нефтепровода общей протяженностью 1317 м, из которых переходы через малые водотоки с береговыми участками суммарно составляют 617,9 м.
Реконструкция велась с ноября 2021 года без остановки транспортировки нефти в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности, производственного контроля и природоохранного законодательства РФ. Цель — повышение надежности и экологической безопасности участков трубопровода, проходящих через водоемы и малые водотоки.
В ходе строительно-монтажных работ укладка новых участков нефтепровода осуществлялась параллельно действующему. Для замены использованы трубы высокого класса прочности с заводским изоляционным трёхслойным полиэтиленовым покрытием, они способны выдержать большие нагрузки в условиях повышенного давления. Трубы, выработавшие нормативный срок эксплуатации, демонтированы.
Переходы через малые водотоки были подключены к МН Бугуруслан — Сызрань в сентябре — октябре текущего года. Перед подключением участков проведены необходимые испытания, в том числе на прочность и герметичность, подтвердившие отсутствие отклонений. Проведены пуско-наладочные работы, опробовано функционирование систем телемеханики и автоматики.
В настоящее время реконструированные участки введены в эксплуатацию, транспортировка нефти по МН Бугуруслан — Сызрань осуществляется в штатном режиме.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее