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Нефтехимия ТЭК

Тольяттиазот поздравил с Днем матери сотрудниц — многодетных мам

ТОЛЬЯТТИ. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация завода совместно с профсоюзом поздравила многодетных мам, работающих на предприятии. Особое внимание досталось мамам четырех детей — таких на Тольяттиазоте оказалось девять! Им торжественно вручили подарки от завода.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Кроме того, профсоюзная организация Тольяттиазота поздравила мам с тремя и более детьми. Более 70 женщин, являющиеся членами профсоюза, получили денежный подарок.

Тольяттиазот поддерживает семейные ценности. Так, в коллективном договоре предприятия ряд льгот направлен на поддержку материнства: есть выплаты за рождение ребенка, размер которых растет в зависимости от количества детей. А в преддверии Дня защиты детей ТОАЗ выделяет материальную поддержку многодетным сотрудникам, имеющим трех и более детей до 18 лет.

"Тольяттиазот всегда поддерживал и поддерживает сотрудников с детьми. Мы понимаем роль и ценность семьи, ведь для каждого сотрудника семья — его тыл и опора в жизни. В коллективном договоре ТОАЗ, который включает более 60 льгот и гарантий, особое место занимают специальные льготы для многодетных семей. Действующие меры поддержки помогают укрепить их уверенность в завтрашнем дне", — отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.

"Женщины-матери — настоящие героини. На их плечах лежит большая роль в воспитании подрастающего поколения и создания микроклимата в семье. Мама — самая важная персона в жизни маленького человека. От всей души поздравляю наших сотрудниц- мам с этим праздником!" — прокомментировал председатель профсоюзной организации ПАО "ТОАЗ" Дмитрий Назин.

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