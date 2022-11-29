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Новикомбанк и промышленность Челябинской области: новые векторы развития

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк Госкорпорации Ростех совместно с правительством Челябинской области и представителями крупнейших предприятий региона обсудят ключевые задачи, стоящие перед промышленностью, а также инструменты финансирования программ развития. Обсуждение состоится 2 декабря в Челябинске на конференции "Партнерство Правительства Челябинской области и Новикомбанка как фактор реализации промышленного потенциала региона". Мероприятие пройдет в рамках соглашения между Правительством Челябинской области и Новикомбанком, которое было подписано на Форуме "Армия-2022".

Конференция включает пленарную сессию и круглый стол "Новикомбанк и промышленность Челябинской области: точки роста". Участники мероприятий расскажут об актуальных производственных задачах, для решения которых необходима банковская поддержка, обсудят инвестиционные возможности Челябинской области и доступ к финансовым ресурсам.

Представители банка в ходе конференции поделятся опытом обеспечения промышленности доступным финансированием через оптимальное сочетание различных механизмов господдержки. Опорный банк Ростеха обладает широкой продуктовой линейкой для корпоративных клиентов — от предоставления банковских гарантий до организации финансирования. А отработанный годами механизм поддержки госпредприятий и доскональное знание рынка позволяют предлагать наиболее оптимальные условия.

Кроме того, эксперты Новикомбанка расскажут о принципах социальной ответственности: для сотрудников корпоративных клиентов банк разработал ряд бонусов и преференций. Флагманский продукт банка — социально-платежная карта, которая предоставляет доступ к льготным программам кредитования, выгодным условиям по вкладам, бесплатным переводам, кешбэкам и многому другому.

Для привлечения и удержания высококвалифицированных молодых специалистов в реальном секторе экономики Новикомбанк совместно с Ростехом запустил новую мотивационную программу "Развитие". По условиям программы для получения дополнительных банковских привилегий предприятие определяет конкретных специалистов из числа сотрудников, достигших значительных результатов в своей работе и отмеченных наградами и премиями, высококлассных специалистов в возрасте до 35 лет и других категорий. Таким образом предприятие получает дополнительный инструмент укрепления кадрового состава, а его сотрудники — специальные банковские преференции для решения своих жизненных задач.

Челябинская область — в зоне особого внимания опорного банка Госкорпорации Ростех. Среди его ключевых партнеров в регионе — АО НПО "Электромашина", АО "ЧРЗ "Полет", АО "Завод "Пластмасс", ПАО "ЧКПЗ" и другие предприятия высокотехнологичных отраслей промышленности.

Предстоящее событие станет продолжением делового сотрудничества Новикомбанка и Челябинской области. На международном военно-техническом форуме "Армия-2022" стороны заключили соглашение в области социально-экономического партнерства, которое позволило в расширенном составе встретиться всем заинтересованным участникам сделки на региональной конференции.

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