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ПСБ Private Banking предложил новый накопительный счет с доходностью до 7,15%

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ Private Banking пополнил линейку сберегательных инструментов для состоятельных клиентов, предложив накопительный счет с доходностью до 7,15% годовых.

Проценты начисляются ежемесячно, исходя из минимального баланса за месяц. Срок действия счета и суммы пополнения не ограничены.

"В этом году многие состоятельные клиенты изменили свои приоритеты и отношение к риску, предпочитая более консервативные инструменты — вклады и накопительные счета с гарантированным доходом. В среднесрочной перспективе интерес к депозитам среди состоятельных клиентов сохранится. Поэтому мы расширили линейку сберегательных продуктов, предложив еще один ликвидный инструмент с привлекательной доходностью. Условия по новому продукту более гибкие — проценты начисляются на остаток по счету за календарный месяц, а возможность дистанционно управлять счетом позволяет мгновенно вносить и снимать любую сумму без потери начисленных процентов", — отметил старший вице-президент, директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов.

Открыть и пополнять накопительный счет можно любым удобным для клиента способом: в мобильном и интернет-банке или в отделении банка.

*Накопительный счет ПСБ "Private Banking". Ставка 7,15% годовых применяется к клиентам ПСБ Private Banking. Проценты по счету за каждый процентный период (календарный месяц) начисляются банком на сумму минимального остатка по счету за соответствующий процентный период, если фактически на счете вследствие внесения дополнительных взносов сумма минимального остатка средств превысит 1 500 000 000 рублей (далее — пороговое значение), то на разницу фактической суммой остатка и пороговым значением проценты начисляются по ставке, равной 0,01% годовых. Если сумма минимального остатка по счету за соответствующий процентный период составит менее 10 000 рублей, то проценты начисляются по ставке, равной 0,01% годовых. Указанные условия установлены с 16.11.2022 г. до момента изменения. Полные условия на сайте psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 или в офисах банка. Не является публичной офертой. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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