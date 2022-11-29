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Банк "Открытие" расширил программу кредитования китайских автомобилей

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Открытие Авто" расширил перечень китайских брендов, по которым автокредит доступен на специальных условиях. Выгодно оформить автокредит на покупку нового автомобиля производства КНР стало еще проще.

Теперь специальная программа "Промо Китай" распространяется уже на 16 марок. К Geely, Chery, Cheryexeed, Haval, Changan, FAW, JAC, GAC, Dongfeng добавились бренды Omoda, Skywell, Great Wall, Tank, Hongqi, Voyah, а также электромобиль Evolute, созданный в рамках росийско-китайского сотрудничества.

Получить финансирование на новые китайские автомобили в банке "Открытие" можно по ставке от 10,4% годовых, на сумму до 8 млн рублей, сроком до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%. При этом покупатель вправе самостоятельно выбрать, готов ли он оформлять каско по программе или нет. В случае выбора автокредитования без каско ставки составят от 11,9% годовых в рублях.

"Доля китайских автомобилей в кредитных продажах банка "Открытие" стабильно растёт. Этому способствуют как активное проникновение "китайцев" на российский авторынок, сопровождающееся бурным ростом количества шоурумов за последний год, так и смена потребительских привычек россиян. Машины из КНР все меньше воспринимаются россиянами как остаточная альтернатива, а больше — как приемлемый вариант в качестве личного ТС, — отметил лидер трайба Автофинанс "Открытие Авто" Денис Сорокин. — Скорее всего в связи с расширением модельного ряда китайских автопроизводителей в России в ближайшие месяцы мы увидим еще более плотную конкуренцию в этом сегменте".

В структуре выдач автокредитов банка "Открытие" на новые машины за 11 месяцев 2022 года на китайские марки пришлось уже 12%. Причем, если за январь–ноябрь тройка ведущих брендов из Поднебесной прочно закрепилась в ТОП-10 ТС, на которые заемщики чаще всего берут кредиты, то в октябре–ноябре китайская марка Haval уже уверенно занимает серебро в медальном зачете, а Chery находится в пятерке лидеров по продажам.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)").

"Открытие Авто" — блок автобизнеса в банке "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-3 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка — 5 из 10 ведущих российских автодилеров, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть превышает 4 тысячи автосалонов по всей России.

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