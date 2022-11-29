В Самарской области по нацпроекту продолжится ремонт дороги к селу Екатериновка

В 2023 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" будет продолжен ремонт дороги до села Екатериновка в Приволжском муниципальном районе.

Трасса Приволжье - Екатериновка ведет к одному из старейших поселений в Самарской области - селу Екатериновка. По ней ежегодно устремляются тысячи туристов к древним историческим достопримечательностям нашего края и живописным волжским местам.

Контрактом предусмотрено на участке км 10+000 - км 22+730 автомобильной дороги межмуниципального значения Приволжье - Екатериновка уширение проезжей части, укрепление обочин, устройство асфальтобетонного покрытия, ремонт пересечений и примыканий.

Для безопасности дорожного движения дорогу обустроят сигнальными столбиками, барьерным и пешеходным ограждениями, обустроят заездные карманы, установят автобусные павильоны, дорожные знаки, автономную систему освещения на солнечных батареях, разметку нанесут термопластиком.

Все работы планируется завершить до 1 октября 2023 года.

Напомним, в 2020 году на средства дорожного нацпроекта уже провели капитальный ремонт дороги от выезда и до границы сельского поселения Приволжье. В ходе работ на участке км 1+500 - км 10+000 полностью заменили конструкцию дорожной одежды, уложили около 60 тыс. кв. м дорожного покрытия протяженностью 8,5 км. Также обустроили тротуары, три автобусные остановки, изменили организацию дорожного движения: демонтировали 111 дорожных знаков, после ремонта установили 92 новых, но дополнили другими техническими средствами. Рабочие обустроили дорожное ограждение, установили сигнальные столбики, 15 опор наружного освещения, нанесли почти 27 тыс. п. м. дорожной разметки термопластиком.

Реализация планов по улучшению транспортной инфраструктуры, работа на объектах местного значения, улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили - задачи, стоящие на личном контроле главы региона Дмитрия Азарова.