Средств банка "Приоритет" хватило лишь на половину расчетов с кредиторами

У ОАО Банк "Приоритет" закончились деньги для расчетов с кредиторами. На 1 сентября их требования были удовлетворена без малого на 53%: выплачено более 700 млн из 1,3 млрд рублей. Конкурсный управляющий предлагает погасить требования кредиторов передачей отступного.

Конкурсный управляющий ОАО Банк "Приоритет" - госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) - предлагает передать в качестве отступного права требования к контролировавшим банк лицам и должникам — физическим лицам.

Общая сумма взыскания составляет 789,7 млн рублей. Из них 544,6 млн руб. - убытки, причиненные акционерами Денисом Машковым, Татьяной Кузнецовой и Владимиром Зайцевым. Все признаны банкротами. Уточняется, что в собственности Машкова числились квартиры на ул. Травяной в Самаре и BMW. Они были отчуждены, но есть возможность оспорить сделки. Кузнецова владела автомобилем Scoda Rapid (2015 г.), отчужденными ныне Mercedes-Benz и Infiniti JX35. В собственности Зайцева обнаружена квартира на пр. Кирова, автомобиль Kia Sorento 2008 года выпуска, Scoda Rapid (2016 г.), Toyota Land Cruiser (2008 г.), снятые с учета Hyundai Elantra (2019 г.), Hyundai Santa Fe (2012 г.).

Еще 176,3 млн руб. - долги по кредитам Владимира Васякина и еще троих физлиц. 31,6 млн - право требования к главе реготделения Российского экологического общества Александру Половцеву солидарно с Денисом Машковым. Исполнительные производства в отношении эколога окончены в связи с невозможностью взыскания.

28 млн руб. составляет сумма требований к Роману Ряднову - младшему брату депутата губдумы Константина Ряднова - солидарно с Машковым. Ряднов также признан банкротом, все его имущество реализовано. Более 6 млн руб. - долг Дениса Машкова и 2,8 млн - Кузнецовой.

Права требований к указанным лицам неоднократно выставлялись на торги, но покупателей найти не удалось.

АСВ оценило имущество, предлагаемое в качестве отступного, в размере 42,7 млн рублей. "В случае аккумулирования на счете Банка денежных средств за счет сокращения текущих расходов и иных поступлений денежных средств возможно осуществление дальнейших расчетов с кредиторами Банка в денежной форме", - добавляет конкурсный управляющий.

Напомним, банк "Приоритет" лишился лицензии ЦБ РФ в 2014 году. Согласно отчету АСВ о ходе конкурсного производства, в реестр требований включено порядка 1,3 млрд руб., на 1 сентября 2022 г. с кредиторами расплатились на 712,4 млн руб. (52,9%). Конкурсная масса составила 942,9 млн руб., из них 209 млн - расходы на конкурсное производство.