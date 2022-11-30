К 2026 году в Красноармейском районе капитально отремонтируют дорогу

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчиков, которые выполнят капитальный ремонт автодороги общего пользования "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка на участке км 31+000 — км 36+000, расположенной в Красноармейском районе, с длительным производственным циклом для нужд региона на период 2023–2026 гг.