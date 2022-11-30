"Самара" уступила в Москве МБА в матче Единой Лиги ВТБ — 60:71

Во вторник, 29 ноября, БК "Самара" проиграл МБА в матче Единой Лиги ВТБ.

После равного начала матча хозяева начали убегать в отрыв — и за две минуты до завершения стартового периода самарцы уступали "-9" (9:18). Но Максим Барашков положил треху после собственного же подбора, Кей Си Риверс набрал 5 очков подряд — а практически одновременно с сиреной об окончании четверти Барашков в быстром отрыве вывел нашу команду в лидеры: 19:18. Затем разыгрался Маркос Найт: его 12 очков во второй десятиминутке стали залогом того преимущества, с которым "Самара" подошла к большому перерыву — 40:35.

Но стоило нашей команде отбегать три минуты без набранных очков — и в третьей четверти москвичи вернули себе лидерство. За две минуты до конца периода гости "горели" уже "-11" (46:57). Начав решающий период при тех же 11 очках отставания, самарцы семь минут не позволяли МБА отметиться в нападении — но и сами за это время набрали только 2 очка. Рассчитывать после этого на спасение уже вряд ли приходилось — да москвичи, начав-таки попадать, лишили нашу команду последних шансов.

60:71 — второе поражение от МБА.